Überraschender Transfer: Jürgen Klopps Liebling verlässt den FC Liverpool

Das Kapitel FC Liverpool ist für Supertalent Harvey Elliott (23) so gut wie vorbei. Das ehemalige Supertalent steht unmittelbar vor einem Transfer zum FC Valencia. Zwar handelt es sich um eine Leihe für eine Spielzeit, aber es ist unwahrscheinlich, dass Elliott anschließend nochmal für die Reds aufläuft.

Nachdem die Transferexperten Matteo Moretto und Fabrizio Romano bereits eine Einigung aller Parteien auf einen Wechsel für die neue Spielzeit vermeldet hatten, ist Elliott mittlerweile in Valencia angekommen, wo er seinen Medizincheck absolvieren und den Deal finalisieren soll.

Er selbst schwärmte von seinem neuen Arbeitgeber: "Es ist ein unglaublicher Klub. Ich bin für diese Gelegenheit wirklich dankbar. Ich werde hier mein Bestes geben. Ich kenne die Geschichte des Klubs und ich weiß, dass hier sehr harte Arbeit verlangt wird. Ich werde für Valencia alles geben, was ich habe."

Der Transfer sei "ziemlich schnell" zustande gekommen, verriet er. Er habe allerdings nur "auf den Anruf gewartet", da ein Abschied aus Liverpool klar auf der Agenda stand. Die Serie-A-Klubs SSC Neapel und Lazio Rom sollen ebenfalls Interesse an ihm bekundet haben.

Nachdem er zu Beginn dieser Saison auch unter dem neuen Trainer Andoni Iraola (44) keine Rolle spielte und in beiden Premier-League-Spielen jeweils nicht im Kader stand, folgt nun also der Schritt zum Tabellen-16. in LaLiga. Für Elliott folgt er auf ein Horrorjahr bei Liverpools Premier-League-Rivale Aston Villa.

Dorthin war er 2025 als frischgebackener U21-Europameister und bester Spieler der Endrunde in der Slowakei gewechselt. Und dort kam er praktisch überhaupt nicht zum Zuge. Villa hatte eine Kaufpflicht, die bei einer bestimmten Anzahl von Einsätzen gegriffen hätte und die der Klub aus Birmingham unbedingt umgehen wollte.

Wie lief es für Harvey Elliott bei Aston Villa?

Am Ende standen vier Partien in der Premier League samt 277 Einsatzminuten und die bezeichnende Aussage von Villa-Coach Unai Emery (54): "Es ist für alle Beteiligten peinlich." Welch Ironie, dass Elliott zuvor den Weg von Liverpool nach Birmingham angetreten hatte mit der Aussage, er wolle nicht als Teilzeitkraft bei den Reds ein Jahr seiner Karriere "verschwenden".

Nun also will er in Valencia, das ohne Sieg und mit zwei Niederlagen in drei Partien in die neue Saison gestartet ist, neuen Schwung in seine Laufbahn bringen. Der seit Jahren sportlich taumelnde Traditionsverein übernimmt angeblich einen Großteil des Elliott-Gehalts. Eine Kaufoption oder gar Kaufpflicht gibt es allerdings nicht. Dies liegt auch daran, dass Elliotts Vertrag in Liverpool im Sommer 2027 ausläuft. Nach einer Verlängerung sieht es nicht aus, sodass die Engländer den Offensivmann mutmaßlich ablösefrei verlieren werden.

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Elliott kam 2019 aus der Jugend des FC Fulham an die Anfield Road. Er absolvierte für Liverpool 149 Spiele (15 Tore) und gewann mit dem Verein unter anderem zwei englische Meisterschaften und den FA Cup. Er galt lange als Musterschüler von Ex-Trainer Jürgen Klopp (59). Dieser sagte kurz vor seinem freiwilligen Abgang 2024: "Es ist nicht so, dass ich zurückblicke und mich frage: 'Okay, was haben wir alle falsch gemacht?' Aber wenn ich eine Sache ein wenig bereue, dann ist es vielleicht, dass Harvey nicht oft genug gespielt hat."