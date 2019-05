U17-EM, Deutschland vs. Spanien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Tabelle - alles zur Übertragung

Beim zweiten Spiel der U17-EM trifft die deutsche Mannschaft auf Spanien. Goal verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und im LIVE-STREAM seht.

Bei der will sich die deutsche Juniorennationalmannschaft möglichst gut verkaufen, hat dabei im zweiten Gruppenspiel aber einen großen Brocken vor der Nase. Am Dienstag (7. Mai) um 20 Uhr trifft man in Waterford auf die spanische Auswahl.

Die DFB-Elf steht dabei schon gewaltig unter Druck: Das Auftaktspiel in der Gruppe D ging mit 1:3 gegen Italien verloren, sodass bei einer weiteren Niederlage und einem gleichzeitigen Erfolg der Italiener über Österreich das vorzeitige Aus schon besiegelt sein könnte.

siegte zum Start indes mit 3:0 gegen die deutschen Nachbarn aus Österreich.

U17-EM: vs. Spanien live im TV und LIVE-STREAM sehen - Goal verrät alle wichtigen Details zum zweiten Gruppenspiel. Hier geht's um 19 Uhr zu den Aufstellungen.

U17-EM, Deutschland vs. Spanien: Das Duell auf einen Blick

Duell Deutschland (U17) vs. Spanien (U17) Datum Dienstag, 7. Mai || 20 Uhr Ort Waterford Regional Sports Centre, Waterford (Irland) Zuschauer 5.000 Plätze

U17-EM, Deutschland vs. Spanien heute live im TV sehen - so geht's

Die U17-EM und damit auch das Spiel Deutschland vs. Spanien ist heute live im TV zu sehen. Dabei braucht Ihr nur eines, nämlich ein Abo bei Sport1: Die Begegnung könnt Ihr aber erst rückwirkend im Free-TV anschauen, wenn die besten Szenen ab 21.15 Uhr dort laufen.

Sport1+ ist am Dienstag der Sender, der Euch die vollen 90 Minuten der U17-EM in Irland live überträgt. Dabei beginnt die Übertragung um 19.55 Uhr, ehe um 20 Uhr dann schon der Anpfiff ertönt.

Jedoch muss eines zuvor geschehen: Mit einem Sport1+-Abonnement, welches Euch nur zehn Euro im Monat kostet, seid Ihr live in Waterford am Ball, wenn die deutsche Auswahl um den Einzug in die K.o.-Runde kämpft. Alternativ gibt es keine Möglichkeiten, wie die Partie angeschaut werden kann.

U17-EM, Deutschland vs. Spanien heute im LIVE-STREAM sehen

Natürlich gibt es die Begegnung Deutschland vs. Spanien auch im LIVE-STREAM zu sehen, falls Ihr nicht vor Eurem TV sitzen wollt. Das funktioniert ebenfalls über Sport1.

Das Gruppenspiel wird nämlich live im Stream bei Sport1+ gezeigt / übertragen. Dort müsst Ihr nichts weiter tun, als Euch mit Euren Abo-Daten zu registrieren oder einzuloggen, um dann die U17-EM live und die vollen 90 Minuten von Deutschland vs. Spanien genießen zu können.

Die Mannschaftsaufstellungen der beiden U17-Teams von Deutschland und Spanien sind gegen 19 Uhr für die Öffentlichkeit einsehbar. Dann findet Ihr sie an genau dieser Stelle.

U17-EM, Deutschland vs. Spanien: Die deutsche Gruppe

Platzierung Team Spiele Torverhältnis Punkte 1. Spanien 1 3:0 3 2. 1 3:1 3 3. Deutschland 1 1:3 0 4. Österreich 1 0:3 0

Hier ist der Kader für die #U17EURO in Irland (3. bis 19. Mai). In der Gruppenphase trifft unsere #U17 auf Italien, Spanien und Österreich.



Alle Infos https://t.co/kTT6ThXS7o pic.twitter.com/txAG1QsmHE — DFB-Junioren (@DFB_Junioren) April 17, 2019

U17-EM, Deutschland vs. Spanien: Auftaktniederlage gegen Italien

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Irland einen Fehlstart hingelegt. Das Team von Bundestrainer Michael Feichtenbeiner, der den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit Turnierende nach vier Jahren verlassen wird, unterlag Vize-Europameister Italien mit 1:3 (1:1).

Hoffenheims Maximilian Beier (15.) brachte die DFB-Auswahl im Tallaght Stadium in Dublin in Führung. Nicholas Bonfanti (27.), Sebastiano Esposito (81.) und Samuel Giovane (90.+4) drehten die Partie zugunsten der Azzurri.

"Die Niederlage ärgert uns sehr, denn heute war mehr drin für uns", sagte Feichtenbeiner, "leider haben wir es verpasst, nachzulegen und ließen im Anschluss die letzte Durchschlagskraft vermissen. Wir werden uns kurz schütteln und anschließend mit voller Power ins nächste Spiel gehen."

Das letzte Spiel in der "Hammergruppe" D gegen Österreich findet am Freitag (20.00 Uhr) statt. Aus den vier Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten beiden Mannschaften für das Viertelfinale.

Das Finale wird am 19. Mai in Dublin ausgetragen, Titelverteidiger sind die . Primäres Ziel der U17 ist Platz fünf und damit das Ticket für die WM im Oktober in .