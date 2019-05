U17-EM: DFB-Team mit Auftaktniederlage gegen Italien

Fehlstart für die deutsche U17-Nationalmannschaft bei der EM. Gegen Italien kassiert das DFB-Team eine 1:3-Niederlage.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat bei der Europameisterschaft in Irland einen Fehlstart hingelegt. Das Team von Bundestrainer Michael Feichtenbeiner, der den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit Turnierende nach vier Jahren verlassen wird, unterlag Vize-Europameister mit 1:3 (1:1).

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

: im kommenden Spiel gegen unter Druck

Hoffenheims Maximilian Beier (15.) brachte die DFB-Auswahl im Tallaght Stadium in Dublin in Führung. Nicholas Bonfanti (27.), Sebastiano Esposito (81.) und Samuel Giovane (90.+4) drehten die Partie zugunsten der Azzurri.

Am Dienstag steht das DFB-Team in Waterford gegen Spanien, das Österreich zum Auftakt 3:0 (3:0) besiegte, damit massiv unter Zugzwang. Das letzte Spiel in der "Hammergruppe" D gegen Österreich findet am Freitag (jeweils 20.00 Uhr ) statt. Aus den vier Gruppen qualifizieren sich jeweils die besten beiden Mannschaften für das Viertelfinale.

Das Finale wird am 19. Mai in Dublin ausgetragen, Titelverteidiger sind die . Primäres Ziel der U17 ist Platz fünf und damit das Ticket für die WM im Oktober in .