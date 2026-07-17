Beim TSV 1860 München reißen die Veränderungen nicht ab. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern steht der Traditionsklub vor einem weiteren Einschnitt. Auch das Vereinswappen der Sechzger wird künftig anders aussehen - in lila und ohne den bekannten Löwen.

GOAL erklärt, was hinter der Änderung steckt.

TSV 1860 München: Warum ist das neue Logo lila und ohne Löwe?





Das bekannte Löwenlogo, das den TSV 1860 München über Jahrzehnte geprägt hat, wird vorerst von den Trikots der Sechzger verschwinden. Hintergrund ist der Konflikt mit dem ehemaligen Investor Hasan Ismaik: Die Rechte an der Kombination aus der Bezeichnung "TSV 1860 München" und dem berühmten achteckigen Löwenwappen liegen bei der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA - und damit bei jener Gesellschaft, an der Ismaik beteiligt ist.

Die neu gegründete Spielbetriebs-GmbH des e. V. musste daher eine neue Lösung finden und blickte dafür in die eigene Vergangenheit. Ab der Saison 2026/27 kehrt das historische lila Vereinswappen zurück, das bereits zwischen 1899 und 1911 verwendet wurde. Statt des Löwen ziert eine ovale Umrandung das Emblem, in dessen Zentrum zwei ausgestreckte Arme einen Fußball halten. Ergänzt wird das Motiv durch die Buchstaben "F" und "A" sowie das Gründungsjahr 1860 am unteren Rand.

Der Bayerische Fußball-Verband hat den entsprechenden Antrag bereits aufgenommen. Die Rückkehr zum Traditionswappen ist allerdings nur als Übergangslösung gedacht: Sobald das Nutzungsrecht der Merchandising GmbH im Jahr 2031 ausläuft, soll wieder das bisherige Löwenwappen verwendet werden.

TSV 1860 München: Warum ist das neue Logo lila und ohne Löwe? Die Mannschaften der Regionalliga Bayern





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