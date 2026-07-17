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TSV 1860 München: Warum ist das neue Logo lila und ohne Löwe?

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1860 München

Beim TSV 1860 München stehen derzeit große Veränderungen an. Nun betrifft der Umbruch auch das Vereinswappen der Löwen. Warum das neue Logo lila ist und künftig keinen Löwen mehr zeigt, erklärt GOAL.

Beim TSV 1860 München reißen die Veränderungen nicht ab. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern steht der Traditionsklub vor einem weiteren Einschnitt. Auch das Vereinswappen der Sechzger wird künftig anders aussehen - in lila und ohne den bekannten Löwen.

GOAL erklärt, was hinter der Änderung steckt.

TSV 1860 München: Warum ist das neue Logo lila und ohne Löwe?


Das bekannte Löwenlogo, das den TSV 1860 München über Jahrzehnte geprägt hat, wird vorerst von den Trikots der Sechzger verschwinden. Hintergrund ist der Konflikt mit dem ehemaligen Investor Hasan Ismaik: Die Rechte an der Kombination aus der Bezeichnung "TSV 1860 München" und dem berühmten achteckigen Löwenwappen liegen bei der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA - und damit bei jener Gesellschaft, an der Ismaik beteiligt ist.

Die neu gegründete Spielbetriebs-GmbH des e. V. musste daher eine neue Lösung finden und blickte dafür in die eigene Vergangenheit. Ab der Saison 2026/27 kehrt das historische lila Vereinswappen zurück, das bereits zwischen 1899 und 1911 verwendet wurde. Statt des Löwen ziert eine ovale Umrandung das Emblem, in dessen Zentrum zwei ausgestreckte Arme einen Fußball halten. Ergänzt wird das Motiv durch die Buchstaben "F" und "A" sowie das Gründungsjahr 1860 am unteren Rand.

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Der Bayerische Fußball-Verband hat den entsprechenden Antrag bereits aufgenommen. Die Rückkehr zum Traditionswappen ist allerdings nur als Übergangslösung gedacht: Sobald das Nutzungsrecht der Merchandising GmbH im Jahr 2031 ausläuft, soll wieder das bisherige Löwenwappen verwendet werden.

TSV 1860 München: Warum ist das neue Logo lila und ohne Löwe? Die Mannschaften der Regionalliga Bayern


SpVgg Ansbach

TSV Aubstadt

FC Augsburg II

Schwaben Augsburg

SpVgg Bayreuth

TSV Buchbach

Wacker Burghausen

VfB Eichstätt

SC Eltersdorf

SpVgg Greuther Fürth II

FV Illertissen

TSV Landsberg

FC Memmingen

FC Bayern München II

TSV 1860 München

1. FC Nürnberg II

1. FC Schweinfurt 05

SpVgg Unterhaching

DJK Vilzing


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