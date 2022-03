Am 26. Spieltag in der Bundesliga kommt es am Samstag um 15.30 Uhr unter anderem zum Aufeinandertreffen TSG Hoffenheim und dem FC Bayern München. Somit treten in der PreZero Arena heute der Vierte und der Spitzenreiter gegeneinander an. Die Kraichgauer und der FCB nahmen bislang 43 und 59 Zähler mit. Die Gäste feierten im ersten Saisonduell einen Heimerfolg.

Die TSG Hoffenheim feierte am Sonntag einen Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln. Damit fädelte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß den vierten Dreier am Stück ein. Zuvor gelangen den Kraichgauern zwei Heimsiege gegen Bielefeld sowie Stuttgart und dazwischen ein Auswärtserfolg gegen Wolfsburg.

FC Bayern München musste sich am Samstag mit einem Heimremis gegen Bayer Leverkusen begnügen. Zuvor gelang der Elf von Julian Nagelsmann im bislang letzten Liga-Auswärtsspiel ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Damit gelang beispielsweise der fünfte volle Erfolg binnen sechs Bundesliga-Auftritten.

Heute um 15.30 Uhr findet in der Bundesliga das Spitzenspiel TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München statt. GOAL bietet Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live: Die Eckdaten zur Partie am 24. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München (im LIVE-STREAM bei Sky Ticket schauen) Datum: Samstag, 12. März 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: PreZero Arena (Sinsheim)

TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die alleinigen Rechte an sämtlichen Samstagsspielen in der Bundesliga. Im Zuge dessen verwendet der Bezahlanbieter zahlreiche Kanäle. Hierbei müsst Ihr für die Übertragung der Partie Hoffenheim vs. Bayern auf Sky Sport Bundesliga UHD schalten. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Spiels in Sinsheim:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Kommentator: Jonas Friedrich

Jedoch benötigt Ihr für das Mitverfolgen der TV-Übertragung des Kräftemessen TSG Hoffenheim – FC Bayern München das Bundesliga-Paket.

TSG Hoffenheim – FC Bayern München heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Zusätzlich zum Match Hoffenheim vs. Bayern gehen heute ab 15.30 Uhr drei weitere Begegnungen über die Bühne. Damit meinen wir die Partien Freiburg vs. Wolfsburg, Union Berlin vs. Stuttgart und Augsburg vs. Mainz 05. Somit könnt Ihr Euch zwischen einer Übertragung in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Nachfolgend findet Ihr diesbezüglichen Schlüsselinfos:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderator: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: Hoffenheim – Bayern, Freiburg – Wolfsburg, Union Berlin – Stuttgart und Augsburg – Mainz 05.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Außerdem könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen Hoffenheim gegen Bayern München ebenso im LIVE-STREAM ansehen. Genau genommen stellt Euch Sky diese Alternative zum gesamten Programm zur Verfügung. Hierbei stehen zwei Optionen zur Auswahl.

TSG Hoffenheim – FC Bayern München heute im LIVE-STREAM über Sky Go

Wenn Ihr auf Sky Go zurückgreift, müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Außerdem könnt Ihr ebenso mit Smartphones und Tablets das hauseigene Streaming-Portal bedienen. Allerdings findet die Aktivierung üblicherweise nicht unmittelbar nach dem Vertragsabschluss statt. Daher müsst Ihr Euch vermutlich mit einer Wiederholung der Übertragung des Spiels Hoffenheim vs. Bayern München begnügen. Hierbei listet der Pay-TV-Anbieter auf seiner Homepage alle Sendetermine.

Mit Sky Ticket die Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München

Hingegen findet mit dem Sky Ticket die Freischaltung sofort und rechtzeitig zur Ausstrahlung der Partie in Sinsheim statt. Überdies ist keine Bindung erforderlich.

Zu TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München heute via LIVE-TICKER auf Laufenden bleiben

Wenn Ihr es kostenfrei angehen wollt, könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit bleibt Ihr zu den Schlüsselmomenten im Spitzenspiel Hoffenheim gegen Bayern im Bilde. Hierbei erhaltet Ihr auch Push-Nachrichten.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München

Anschließend können sich die Abonnenten von DAZN ab 17.30 Uhr die Highlight Show ansehen. Dort kommt Ihr den Genuss der Höhepunkte der Partien vom Freitagabend und vom Samstag. Zusätzlich lädt die Sportschau in der Nacht auf Montag die besten Szenen von sämtlichen Bundesliga-Begegnung auf ihren YouTube-Kanal noch.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern heute live: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

Nachdem die TSG Hoffenheim von den ersten 17 Bundesligaduellen mit dem FC Bayern kein einziges gewinnen konnte, feierte die TSG seit Jahresbeginn 2017 vier BL-Siege gegen den FCB. In diesem Zeitraum gelangen nur Gladbach mehr BL-Siege gegen die Bayern (5).

In Sinsheim gewann die TSG Hoffenheim drei der letzten fünf Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Bayern – in den ersten acht war die TSG noch sieglos geblieben (3U 5N). Zuletzt gab es in der Vorsaison einen 4-1-Sieg gegen den FCB – das einzige Mal, dass die TSG überhaupt so oft gegen die Bayern traf.

Die TSG Hoffenheim gewann zuletzt vier Bundesliga-Spiele in Serie und könnte nun den Vereinsrekord von fünf BL-Siegen in Folge einstellen (zuletzt von Juni bis September 2020). Kein anderes Team hat aktuell in der Bundesliga so eine lange Siegesserie wie die Kraichgauer (4 Spiele).

Der FC Bayern München steht vor seinem 1934. Bundesliga-Spiel und würde damit mit dem bisherigen Rekordhalter Werder Bremen gleichziehen. Die Münchner holten dabei 1163 Siege, 417 Remis und 353 Niederlagen.

Der FC Bayern spielt mit 16 Punkten aus acht Rückrunden-Spieltagen seine schwächste Bundesliga-Rückrunde seit 10 Jahren – 2011/12 waren es damals sogar nur 14 Punkte nach acht Rückrunden-Spieltagen. Damit gaben die Bayern in der Rückrunde bereits genauso oft Punkte ab (drei Mal, 1U 2N) wie in der gesamten Hinrunde.

Der FC Bayern gab in der Bundesliga-Rückrunde bereits acht Punkte nach Führung ab, Ligahöchstwert. In der gesamten BL-Hinrunde hatten die Bayern nur drei Punkte nach Führung abgegeben. Die TSG Hoffenheim holte in dieser BL-Saison bereits 21 Punkte nach Rückstand, Ligabestwert.

Die TSG Hoffenheim bekam in dieser Bundesliga-Saison bereits 55 Gelbe Karten – Ligahöchstwert zusammen mit Bayer Leverkusen. Der FC Bayern kommt hingegen erst auf 21 Gelbe Karten in dieser BL-Spielzeit, Ligatiefstwert.

Hoffenheims David Raum kommt in dieser Bundesliga-Saison auf 62 Torschussvorlagen, nur Bayerns Thomas Müller auf mehr (72). Raums Torschussvorlagen kommen auf einen Expected-Assists-Wert von 11.0., das ist Ligabestwert. Mit Serge Gnabry (9.0 xA) und Thomas Müller (8.7 xA) folgen zwei Bayern-Akteure auf den Plätzen zwei und drei.

Bayerns Robert Lewandowski blieb zuletzt trotz 11 Abschlüssen in zwei Bundesliga-Spielen in Folge torlos – eine längere Durststrecke erlebte er zuletzt im November/Dezember 2019 (3). Er könnte bei der TSG Hoffenheim sein 17. Auswärtstor in dieser BL-Saison erzielen – das wäre eingestellter BL-Rekord und war nur Jupp Heynckes 1973/74 und Timo Werner 2019/20 gelungen.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erlebte zwischen 2016 und 2019 insgesamt 116 Bundesliga-Spiele als TSG-Coach – mehr als jeder andere Trainer. Mit 1.65 Punkten pro Spiel hat er den besten Punkteschnitt aller TSG-Cheftrainer in der Bundesliga – auf Platz zwei folgt der aktuelle TSG-Coach Sebastian Hoeneß mit 1.46 Punkten pro Spiel.

TSG Hoffenheim gegen FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga UHD Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live im TV und STREAM: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Hoffenheim:

Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Kaderabek, Samassekou, Stiller, Raum - Baumgartner - Kramaric, Rutter

Bayern setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Pavard, Süle, Hernandez - Coman, Kimmich, Musiala, Gnabry - Sane, Müller - Lewandowski