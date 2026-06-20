Tschechien vs. Mexiko – Vorschau FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe A Mexico City Stadium

Tschechien gegen Mexiko: Anpfiff am 25. Juni 2026 um 01:00 Uhr GMT und am 24. Juni 2026 um 20:00 Uhr EST.

Getty Images

Tschechien gegen Mexiko: Hintergrundinformationen

Das Duell in der Hauptstadt ist wichtig, weil beide Teams aus Gruppe A nach dem intensiven zweiten Spieltag ihre Kampagne voranbringen oder retten wollen. Nach dem zweiten Spieltag, der die frühe Gruppendynamik durcheinanderbrachte – Mexiko gewann in Guadalajara 1:0 gegen Südkorea und zeigte damit seine Stärke, während Tschechien in Atlanta nach einem 1:1 gegen Südafrika einen Punkt ließ –, bleibt im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt kaum Platz für Fehler. Beide Teams wissen, dass flexible Taktik und schnelle Regeneration über den weiteren Verlauf ihrer K.o.-Runde-Träume entscheiden.

Mexikos Nationaltrainer Javier Aguirre muss dafür sorgen, dass seine Mannschaft ihre defensive Konzentration und ihre Effizienz beibehält, nachdem sie sich durch zwei Siege in Folge ohne Gegentor die Kontrolle über die Gruppe gesichert hat. Er setzt auf seine schnellen Angreifer, auf die Kreativität von Luis Romo im Mittelfeld, der am 2. Spieltag das Siegtor erzielte, sowie auf das Umschaltspiel von Julián Quiñones, um das Tempo zu bestimmen, das Zentrum zu kontrollieren und die disziplinierte Abwehr der Tschechen zu knacken. Auf der anderen Seite steht die strukturiert und entschlossen agierende tschechische Mannschaft von Trainer Miroslav Koubek. Der Kader überzeugt mit körperlicher Stärke und einem geduldigen Spielplan, der auf schnelle Konter setzt. Patrik Schick und Adam Hložek nutzen jede Lücke, sobald der Gegner Fehler macht.

Das Duell im hochmodernen Estadio Azteca ist ein taktisches Schachspiel. Beide Teams dürfen sich beim Umschalten keinen Fehler in der Abwehr leisten, daher entscheiden Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken. Mexiko will die Partie nutzen, um die Tabellenführung abzusichern und sich Platz eins für die Runde der letzten 32 zu sichern. Tschechien strebt mit mutigem Pressing und schnellen Kontern nach dem Sieg, um den Einzug in die K.o.-Runde aus Gruppe A perfekt zu machen. Da sich die Gruppenkonstellationen allmählich abzeichnen, wird die Bedeutung des Einzugs in die K.o.-Phase die Taktik vom ersten Pfiff an bestimmen.

Weiterlesen: So können Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen und im Live-Stream sehen

Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Tschechien 1:1 Südafrika

Die Mannschaft von Miroslav Koubek erlebte im Atlanta Stadium eine bittere Enttäuschung, weil ein Elfmeter in der Schlussphase das 1:1 gegen Südafrika brachte. Die Tschechen starteten mutig, und Mittelfeldspieler Michal Sadílek traf bereits in der 6. Minute zum 1:0.

Tschechien verteidigte lange entschlossen und hielt dank disziplinierter Taktik die Führung. In der zweiten Halbzeit bröckelte der Abwehrverbund unter dem Druck, nachdem Ladislav Krejčí eine Verwarnung kassiert hatte. Südafrika nutzte den daraus resultierenden Druck in der 83. Minute: Teboho Mokoena verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1. In der Schlussphase warf Tschechien alle Kräfte nach vorn, doch der Siegtreffer fiel nicht. Damit braucht die Mannschaft am letzten Spieltag unbedingt einen vollen Erfolg.

Getty Images

Mexiko 1:0 Südkorea

Im Estadio Guadalajara spielten die Mexikaner diszipliniert, hielten ihren Kasten sauber und setzten sich mit 1:0 durch. Die Elf von Javier Aguirre kontrollierte früh das Tempo, doch zur Pause stand es noch unentschieden.

Der entscheidende Durchbruch gelang zu Beginn der zweiten Halbzeit. In der 50. Minute fand Mittelfeldspieler Luis Romo im Strafraum Platz und erzielte mit einem präzisen Schuss das Führungstor, das die heimischen Fans begeisterte. Danach übernahm Mexikos kompakte Organisation das Spiel, neutralisierte Stars wie Son Heung-min und begrenzte Südkoreas Umschaltmöglichkeiten. Aguirres Defensivplan sicherte in den verbleibenden Minuten die drei Punkte und festigte den ersten Platz in Gruppe A.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Mexiko (Javier Aguirre)

Javier Aguirre muss nicht von dem mutigen, schnellen Offensivplan abweichen, der "El Tri" zwei Siege in Folge ohne Gegentor bescherte, darunter der 1:0-Erfolg gegen Südkorea in Guadalajara. Vertikale Laufwege, präzise Rotationen über die Flügel und eine von Mittelfeldspielern wie Luis Romo getriebene Spielumstellung zeigen, dass Mexiko das nötige taktische Repertoire hat, um internationale Partien zu kontrollieren.

Gegen ballbesitzstarke Teams muss Aguirre jedoch sicherstellen, dass seine Elf defensiv konzentriert bleibt. In den bisherigen Spielen ließ Mexikos 4-1-2-3-Grundordnung bei vorstoßenden Außenverteidigern immer wieder Räume. Gegen das körperlich präsente Tschechien wäre jeder leichte Ballverlust im Aufbau gefährlich. Deshalb muss Aguirre seinen alleinigen defensiven Mittelfeldanker, Érik Lira, anweisen, diszipliniert zu stehen, die zentralen Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass Konterläufer die Innenverteidiger ausspielen.

Tschechien (Miroslav Koubek)

Miroslav Koubek muss das pragmatische Konzept nicht ändern, mit dem sein Team gegen Südafrika lange dominierte, bevor ein später Elfmeter zum 1:1 führte. Die Abwehr und die physische Präsenz im Mittelfeld bleiben Stärken, doch im dritten Spiel braucht es mehr Kontrolle im Aufbau.

Gegen Mexikos aggressiven hohen Block führen reines Horizontalpassspiel oder ein zu langsamer Ballumlauf im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und vorhersehbaren Angriffen. Koubek muss deshalb das Mittelfeld stärken und Führungsspieler wie Tomáš Souček anweisen, den Ball nach Balleroberung mit mehr vertikaler Geschwindigkeit nach vorne zu treiben. Gelingt es Tschechien, nach vorne zu kommen, sollten die durch vorrückende mexikanische Außenverteidiger freigewordenen Flügelkanäle mutig genutzt werden. Schnelle Überlappungsläufe der eigenen Außenverteidiger ziehen die Abwehr in die Breite und öffnen Räume für Stürmer Patrik Schick. So bleibt der Angriff lebendig und erstickt nicht im Zentrum.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

Mannschaftsnachrichten Tschechien

Miroslav Koubek steht vor dem Duell im historischen Stadion von Mexiko-Stadt vor zwei Aufgaben: Er muss die Defensive stabilisieren und zugleich die Belastung seiner Stars steuern. Die Tschechen blieben nach dem 1:1 gegen Südafrika ohne neue Verletzungen oder Sperren, daher kann Koubek aus einem starken Kader wählen.

Tschechien könnte auf sein bewährtes 3-4-3-System setzen. Torhüter Matěj Kovář dürfte seinen Platz zwischen den Pfosten behalten und auf deutlich besseren Schutz durch seine Abwehrreihe hoffen. Die Innenverteidiger Tomáš Holeš und Robin Hranáč werden voraussichtlich weiterhin an der Seite von Ladislav Krejčí spielen, der in der Dreierkette vorsichtig agieren muss, nachdem er am 2. Spieltag eine gelbe Karte kassiert hat.

Im Mittelfeld bleibt die Reihenfolge unverändert, um defensiv sicher zu stehen. Vladimír Coufal und Michal Sadílek spielen als Außenverteidiger, Vladimír Darida und Lukáš Červ organisieren das zentrale Mittelfeld und sichern das Umschalten.

Der unbestrittene Dreh- und Angelpunkt des tschechischen Angriffs bleibt die flexible Sturmreihe. Mittelstürmer Patrik Schick führt die Spitze an, Adam Hložek spielt rechts, Alex Sojka links; letzterer behält seinen Platz, weil er die Vorlage zu Sadílks Tor am 2. Spieltag lieferte.

Mexiko: Aufstellung

Javier Aguirre steht vor einem einfacheren, aber ebenso kniffligen Auswahlproblem, während er seine Mannschaft darauf vorbereitet, sich den ersten Platz in Gruppe A zu sichern. Das größte Thema rund um "El Tri" ist der Umgang mit der enormen körperlichen Belastung und der psychologischen Dynamik nach dem hart umkämpften 1:1-Unentschieden zum Auftakt und dem anschließenden 1:0-Sieg ohne Gegentor gegen Südkorea, der vor einem leidenschaftlichen Heimpublikum vom ersten Pfiff an ein zermürbendes, hochintensives Pressing erforderte.

Mexikos Grundordnung basiert auf einer disziplinierten, flexiblen 4-1-2-3-Formation. In der Abwehr stabilisieren die Innenverteidiger Johan Vásquez und Edson Álvarez die zentrale Abwehrreihe, um ihre Turnierbilanz von null Gegentoren zu halten. Die Außenverteidiger Jesús Gallardo und Jorge Sánchez sollen ihren Offensivdrang zügeln, damit die schnellen tschechischen Flügelspieler sie beim Umschalten nicht überspielen. Torhüter Raúl Rangelbraucht weiterhin festen Schutz, um seine Kontrolle über den Strafraum zu behalten.

Aguirres größte Herausforderung liegt im Mittelfeld: Er muss es so ausbalancieren, dass es dem intensiven Gegenpressing der Tschechen standhält. Das Mittelfeldtrio führt Luis Romo an, der am zweiten Spieltag das Siegtor erzielte; im defensiven Mittelfeld hilft ihm Érik Lira. Im Sturm dürfte Santiago Giménez von Beginn an die zentralen Räume besetzen; Julián Quiñones unterstützt auf links, während Roberto Alvarado auf rechts mit Tempo für den entscheidenden Impuls im letzten Drittel sorgt, um Tschechien bei Kontern zu bestrafen.

Getty Images

Tschechien gegen Mexiko: Die wichtigsten Duelle

Patrik Schick gegen César Montes

Schick agierte gegen Südafrika als Spitze des tschechischen 3-Stürmer-Systems und führte die Offensive an. Um die bis dahin ohne Gegentor gebliebene, technisch starke Abwehr Mexikos zu knacken, muss Schick seine Tempo-Dribblings in die Tiefe, seine Kopfballstärke und seine Laufbereitschaft einsetzen. So zieht er die Innenverteidiger auseinander, lockt die Außenverteidiger aus der Position und schafft Lücken im letzten Drittel, die Flügelspieler wie Adam Hložek und Alex Sojka nutzen können.

Sein Bewacher ist der Innenverteidiger César Montes, der defensive Anker in der Abwehr von Javier Aguirre. Montes organisierte den zentralen Abwehrblock in den ersten Spielen Mexikos und verhalf "El Tri" zu zwei Zu-Null-Siegen in Folge, darunter ein 1:0 gegen Südkorea. Mexikos Abwehr stand bisher stabil, doch nun erwartet das Team direkter körperlicher Druck eines europäischen Gegners. Im Zentrum muss er hoch konzentriert bleiben, klar kommunizieren und seine starke Position nutzen, um Schicks gefährliche Läufe in die Mitte zu stoppen und ein frühes Umschaltspiel der Tschechen zu verhindern.

Luis Romo gegen Michal Sadílek

Als Herzstück und kreativer Motor der Mexikaner ist Mittelfeldspieler Luis Romo dafür zuständig, den Rhythmus im Ballbesitz zu setzen und die gegnerischen Reihen zu durchbrechen. Gegen Südkorea agierte Romo im Zentrum des Mittelfelds und drang in den Strafraum vor, um das entscheidende Tor zu erzielen. Gegen Tschechien soll er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die schnellen Läufe von Julián Quiñones und Uriel Antuna nutzen. Gibt man Romo Zeit und Raum zum Drehen und Passspiel, nutzt er seine Spielübersicht, um die tschechische Abwehr aus dem Gleichgewicht zu bringen.

Tschechiens Mittelfeldspieler Michal Sadílek soll diesen flüssigen Rhythmus stören. Am zweiten Spieltag sicherte er die Flügel und zeigte seine Torgefahr, als er gegen Südafrika die Führung erzielte. Im Stadion von Mexiko-Stadt stehen seine Defensivarbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin auf dem Prüfstand. Er muss sich zusammen mit seinen Mittelfeldpartnern Vladimír Darida und Lukáš Červ aktiv positionieren, um den Raum im Zentrum zu verengen, Romos Spielaufbau zu stören und die Dreierkette zu schützen, damit die Mitgastgeber das mittlere Drittel nicht vollständig dominieren und Tschechien in eine unhaltbare Defensive drängen können.

Wie steht es um die Tabellenkonstellationen in Gruppe A?

Nach dem zweiten Spieltag hat sich in Gruppe A eine klare Trennung gezeigt. Co-Gastgeber Mexiko führt mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von +3. Nach einem 1:0-Erfolg gegen Südkorea steht das Team als Gruppensieger fest und ist bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert. Südkorea belegt Platz zwei mit drei Punkten und einer Tordifferenz von 0.

Tschechien (Tordifferenz −1) und Südafrika (Tordifferenz −2) haben nach dem 1:1 in Atlanta jeweils einen Punkt und stehen am Tabellenende. Das Spiel des 3. Spieltags im Estadio Azteca ist für Tschechien ein Wendepunkt, denn die Mannschaft will ihre Qualifikationschancen vor der letzten Runde wahren.

Gewinnt Tschechien

Ein Sieg wäre historisch, würde das Team von Miroslav Koubek auf vier Punkte bringen und den Kampf um den letzten direkten Qualifikationsplatz sofort wieder offen machen. Gleichzeitig hängt Tschechiens Sprung auf Rang zwei vom Parallelspiel Südkorea gegen Südafrika ab: Vermeidet Südafrika eine Niederlage oder schlägt Tschechien Südkorea deutlich, rückt das Team dank besserer Tordifferenz auf Platz zwei. Vier Punkte würden Tschechien zudem ein großes Polster verschaffen, um als einer der acht besten Drittplatzierten weiterzukommen, selbst wenn Südkorea sein Spiel gewinnt.

Gewinnt Mexiko

Gewinnen die Schützlinge von Javier Aguirre, schließen die Gastgeber die Gruppenphase mit neun Punkten ab und ziehen mit viel Selbstvertrauen in die Runde der letzten 32 ein. Umgekehrt bliebe Tschechien bei nur einem Punkt, scheidete automatisch aus und hätte nicht mehr genug Punkte, um als einer der besten Drittplatzierten eine Wildcard zu erhalten.

Das Unentschieden-Szenario

Ein weiteres Remis in der Hauptstadt würde Tschechien bei zwei Punkten halten und die Chancen auf die K.o.-Runde stark mindern. Ein Unentschieden verhindert zwar das sofortige Ausscheiden, bevor das Parallel-Spiel endet, doch der Qualifikationspuffer schrumpft auf ein Minimum. Dann müsste Südafrika gegen Südkorea mit mehreren Toren Unterschied verlieren, und Tschechien bräuchte zudem sehr günstige Ergebnisse in den anderen elf Gruppen, um noch eine minimale Chance auf die Wildcard zu haben.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Vor dieser Partie hat der tschechische Nationaltrainer Miroslav Koubek keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren. Er hat auch noch keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Kurz vor dem Anpfiff folgen aktuelle Daten.

Auch Mexikos Trainer Javier Aguirre nennt zum jetzigen Zeitpunkt keine bestätigten Verletzungen oder Sperren, und er hat noch keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Weitere Mannschaftsnachrichten erscheinen, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Tschechien geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt unterlag die Mannschaft am 12. Juni bei der WM mit 1:2 gegen Südkorea. Zuvor hatte sie in Freundschaftsspielen Kosovo mit 2:1 und Guatemala mit 3:1 besiegt. Die beiden Unentschieden in dieser Serie gab es gegen Dänemark und Irland in der WM-Qualifikation; beide endeten 2:2. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte sieben.

Mexiko reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen an. Das letzte Ergebnis war ein 2:0-Sieg bei der WM gegen Südafrika am 11. Juni, außerdem gewann man am 5. Juni ein Freundschaftsspiel gegen Guatemala mit 3:1. Die einzigen Punktverluste in dieser Phase gab es bei einem 2:2-Unentschieden gegen Dänemark in der WM-Qualifikation im März. "El Tri" erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore und kassierte sechs Gegentreffer, wobei die letzten beiden Spiele mit Siegen endeten.

Bilanz der direkten Begegnungen

Die Spielaufzeichnungen liefern keine Daten zu direkten Begegnungen zwischen Tschechien und Mexiko. Beide Teams trafen erst in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander, wobei Südkorea am 11. Juni Tschechien 2:1 besiegte und Mexiko am selben Spieltag Südafrika 2:0 schlug; direkte Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften fehlen.