Transferhammer beim BVB? Aussagen eines Ex-Dortmunders lassen aufhorchen

Bereits im vergangenen Sommer soll sich Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung des polnischen Mittelfeldtalents Marcel Regula beschäftigt haben. Und laut kürzlichen Medienberichten will der BVB im Wintertransferfenster einen erneuten Anlauf starten.

Da trifft es sich gut, dass mit Zlatan Alomerovic ein ehemaliger Dortmunder Regulas Teamkollege beim polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin ist.

Der 35-jährige Torhüter spielte einst schon in der Jugend für den BVB und absolvierte zwischen 2010 und 2015 dann 112 Pflichtspiele für die zweite Mannschaft der Borussia.

Könnte er Regula einen Wechsel nach Dortmund möglicherweise auch proaktiv schmackhaft machen, hat er dem 19-Jährigen für den Fall eines Transfers zum BVB jedenfalls seine Hilfe zugesichert:

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"Was die Wohnung in Deutschland angeht: Sobald es konkrete Angebote gibt, werde ich ihm bei der Auswahl helfen", sagte Alomerovic bei Kanal Sportowy in Richtung Regula.