Transfercoup beim FC Bayern? Angreifer von PSG soll Interesse wecken

Lange Zeit galt der FC Liverpool als Favorit auf eine mögliche Verpflichtung von Ibrahim Mbaye. Doch mittlerweile sollen die Engländer von einem Transfer-Doppelschlag bei Paris Saint-Germain Abstand genommen haben und sich "nur" mit dem bevorstehenden 140-Millionen-Euro-Transfer Bradley Barcolas zufriedengeben. Nun könnte der FC Bayern diese Chance nutzen.

Laut Transfer-Insider Nicolo Schira sollen die Münchener bereits bei PSG vorgefühlt haben, um weitere Infos über mögliche Wechselkonditionen zu erhalten. Laut Schira wird die Situation vom amtierenden deutschen Meister bereits genau beobachtet.

Mbaye selbst soll einem Wechsel offen gegenüberstehen, da er sich fernab der französischen Hauptstadt mehr Einsatzminuten und Spielzeit erhofft. Der 18-jährige WM-Fahrer kam in der vergangenen Spielzeit auf knapp 1.000 Einsatzminuten (drei Tore, zwei Vorlagen) in der Ligue 1, blieb jedoch in der Champions League beim Henkelpott-Sieger ab der K.o.-Phase völlig außen vor. PSG soll dem heiß begehrten Wunderkind offenbar auch keine Steine in den Weg legen.

Spätestens nachdem der Flügelflitzer bei der Weltmeisterschaft im Trikot Senegals einen traumhaften Solo-Treffer gegen Frankreich erzielt hatte, nahmen die Gerüchte immer weiter zu. Unter anderem Manchester City, Tottenham Hotspur und Aston Villa sollen an dem Teenager interessiert gewesen sein. Aus der Bundesliga wurden zudem Borussia Dortmund und RB Leipzig als potenzielle Abnehmer gehandelt.

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Dass nun die Bayern in das Rennen eingestiegen sein sollen, kommt durchaus überraschend. Sportvorstand Max Eberl hatte am Donnerstag erklärt, dass der Kader von Cheftrainer Vincent Kompany "zu 99 Prozent" steht. Allerdings ließ der 52-Jährige, der kürzlich seinen Vertrag bis 2029 verlängert hat, noch eine Hintertür auf: "Nachher kommt ein Spieler ablösefrei und ich darf ihn nicht nehmen, weil ich 100 Prozent gesagt habe. Deswegen sage ich 99 Prozent."