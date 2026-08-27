Wie erwartet heuert der langjährige Bayern-Profi Leon Goretzka in Birmingham an.
Leon Goretzka hat nach monatelanger Suche endlich einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt nach acht Jahren beim FC Bayern in die englische Premier League zu Europa-League-Sieger Aston Villa. Das gab der Klub aus Birmingham am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung bekannt. Für den 73-maligen Nationalspieler ist es die erste Station im Ausland.
"Bekanntermaßen hatte ich etwas längere Ferien. Es war ein Prozess, bei dem ich wirklich herausfinden wollte, was ich will. Und hier hatte ich vom ersten Moment an ein wirklich gutes Gefühl", sagte Goretzka, dessen Vertrag bei seinem vorherigen Verein FC Bayern Ende Juni geendet war.
Zuvor war Goretzka für acht Jahre Spieler vom FC Bayern. Die Münchner hatten schon im Januar angekündigt, den Vertrag mit Goretzka nicht zu verlängern. Seither war er mit namhaften Klubs wie dem FC Barcelona, dem FC Arsenal, Juventus Turin, der AC Mailand und der SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Konkret wurde es aber nicht.
Villa war am Wochenende mit einem 0:4 bei Brighton & Hove Albion denkbar schlecht in die Saison gestartet, am Montag wartet das Heimspiel gegen Meister FC Arsenal. Als Vierter der vergangenen Spielzeit und Europa-League-Sieger nehmen die Villans in der kommenden Saison wie schon 2024/25 an der Champions League teil.
Goretzka wird erst als vierter Deutscher das Trikot von Aston Villa tragen. Zuvor waren Thomas Hitzlsperger (2000 bis 2005) sowie die späteren Rostocker Stefan Beinlich und Matthias Breitkreutz (1992 bis 1994) für den Klub aktiv.
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Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.
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