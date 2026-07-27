Transfer-Karusell nimmt weiter Fahrt auf: Liverpool forciert offenbar Mega-Transfer

Laut Sky wollen die Reds den 23-jährigen Flügelspieler unbedingt noch in dieser Transferperiode verpflichten. Dem Vernehmen nach sind an diesem Montag weitere Gespräche anberaumt, anschließend soll ein erstes Angebot abgegeben werden.

Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend vermeldet, dass Barcola seinen bis 2028 datierten Vertrag bei PSG nicht verlängern werde und offen für einen Wechsel noch in diesem Sommer sei. Liverpool kenne dem Sky-Bericht zufolge die finanziellen Vorstellungen des französischen Nationalspielers und sehe keine Probleme bezüglich einer persönlichen Einigung mit ihm. PSG verlangt dem Vernehmen nach rund 150 Millionen Euro für Barcola.

Neben Liverpool wurden zuletzt der FC Arsenal und der FC Chelsea als Interessenten gehandelt. Zudem soll der FC Bayern Barcola beobachten. Er käme als langfristiger Nachfolger seines Landsmanns Michael Olise in Frage, sollte dieser den Klub irgendwann verlassen. In diesem Sommer ist ein viel diskutierter Transfer Olises zu Real Madrid aber wohl spätestens dann gar kein Thema mehr, wenn Yan Diomande erwartungsgemäß bei den Königlichen unterschreibt.

FC Liverpool sucht Nachfolger von Mohamed Salah

Diomande befand sich seinerseits zwischenzeitlich auch auf dem Radar von Liverpool (und von PSG). Die Reds suchen nach dem Abgang von Mohamed Salah nach einer hochkarätigen Verstärkung für die Offensive. Bis dato kam lediglich Linksaußen Victor Munoz für 40 Millionen Euro von CA Osasuna. Womöglich wird Barcola das fehlende Puzzlestück in Liverpools Offensive.

Barcola, 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon nach Paris gewechselt, bekam bei PSG zwar reichlich Spielzeit, in den wichtigen Spielen blieb ihm zuletzt aber meist lediglich die Joker-Rolle. So wurde er in der abgelaufenen Champions-League-Saison sowohl in beiden Halbfinalpartien gegen den FC Bayern als auch im Finale gegen den FC Arsenal nur eingewechselt. Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia erhielten auf den Flügeln jeweils den Vorzug.