Transfer-Hammer um Jamie Leweling? Pikantes Bild sorgt für Wirbel beim VfB Stuttgart

Zumindest wenn man den Worten von Teamkollege Deniz Undav Glauben schenken will, ist das nicht der Fall. "Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Er ist nicht nicht hier, weil er bei einem anderen Verein ist. Das habe ich nicht zugelassen", wird Undav von der Bild am Mittwoch auf eine entsprechende Nachfrage zu den Aufnahmen Lewelings am Stuttgarter Flughafen zitiert.

Leweling verpasst das Stuttgarter Trainingslager am Chiemsee aktuell aufgrund eines hartnäckigen Infekts und konnte auch Teile des obligatorischen Leistungstests nicht absolvieren. Auch beim Testspiel gegen Paris FC am vergangenen Samstag war Leweling nicht vor Ort, weil sich sein Zustand nach Angaben der Bild noch immer nicht verbessert hatte.

Nun tauchte am Dienstag ein Bild auf Instagram auf, welches impliziert, dass Leweling sich beim Checkin für einen Flug nach London befindet - garniert mit der Frage: "Welcher Verein könnte es sein?" Die drei Antwortmöglichkeiten: Chelsea, Tottenham und Arsenal.

Jamie Leweling darf den VfB Stuttgart angeblich für 50 Millionen Euro verlassen

Die Bild berichtet, dass die Aufnahmen echt" seien, es allerdings keinen Zusammenhang mit einem potenziellen Blitz-Abschieds des deutschen Nationalspielers gebe, obwohl zuletzt mehrere Top-Klubs Interesse an Leweling gezeigt hätten. Quellen aus dem Verein hätten der Bild bestätigt, dass Leweling in Stuttgart bleiben wolle und auch der Verein fest mit dem Offensivspieler plane.

Dem hielt jedoch zuletzt der kicker entgegen, dass Leweling durchaus ein Verkaufskandidat im Falle eines passenden Angebots sei. Demnach sei schon eine Offerte des AFC Bournemouth bei den Schwaben eingegangen, die jedoch als wenig attraktiv" angesehen wurde. Sky hatte die Schmerzgrenze der Stuttgarter Vereinsführung bei Leweling auf 50 Millionen Euro taxiert.

Wohin Leweling nun tatsächlich unterwegs war, konnte bislang nicht aufgelöst werden. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die Reise private Gründe hat. Am Montag soll der 25-Jährige dann den Rest des Leistungstest in Stuttgart absolvieren.