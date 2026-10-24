Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Andreas Königl

Transfer-Hammer: Spektakuläre Rückkehr von Antonio Rüdiger?

Transfers
Real Madrid
La Liga
Antonio Rüdiger

Wie geht es im Sommer weiter mit Antonio Rüdiger? Sollte eine Zukunft bei Real Madrid ausgeschlossen sein, könnte eine Rückkehr in die Premier League offenbar zum Thema werden.

Der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers, der seine Karriere im DFB-Team nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko beendet hatte, läuft bei den Königlichen noch bis 2027 mit der Option auf eine weitere Saison.

Die Zukunft darüber hinaus ist noch völlig offen, wobei sich Rüdiger laut Sport Bild im kommenden Frühjahr mit der Planung selbiger beschäftigen wolle – bis dahin gelte seine volle Konzentration der Mannschaft von Trainer Jose Mourinho.

Unter dem Portugiesen pendelte Rüdiger zuletzt zwischen Ersatzbank und Startelf, dennoch fühle sich Rüdiger spritzig und fit und seine Familie sich zudem sehr wohl in der spanischen Hauptstadt. Und Mourinho war es auch im vergangenen Sommer, der sich für eine Verlängerung Rüdigers eingesetzt hat.

Italien, England oder Saudi-Arabien: Wohin könnte es Rüdiger ziehen?

Sollte sich jedoch im Winter abzeichnen, dass eine Zukunft in Madrid schwierig werden könnte, könnte neben der Premier League auch die saudische Pro League ein Thema werden, wobei in England vor allem die Tottenham Hotspur ein Auge auf den 33-Jährigen werfen sollen.

Nächste Spiele
BAR

BAR

La Liga

25. Okt. 2026

RMA

RMA

Nach seinen Stationen beim VfB Stuttgart und der AS Roma spielte Rüdiger von 2017 bis 2022 beim FC Chelsea, gewann dort unter Thomas Tuchel 2021 sogar die Champions League. Eine Rückkehr nach London könnte für Rüdiger also durchaus reizvoll sein, nachdem dort auch seine beiden Kinder geboren wurden.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen