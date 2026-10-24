Transfer-Hammer: Spektakuläre Rückkehr von Antonio Rüdiger?

Der Vertrag des ehemaligen deutschen Nationalspielers, der seine Karriere im DFB-Team nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko beendet hatte, läuft bei den Königlichen noch bis 2027 mit der Option auf eine weitere Saison.

Die Zukunft darüber hinaus ist noch völlig offen, wobei sich Rüdiger laut Sport Bild im kommenden Frühjahr mit der Planung selbiger beschäftigen wolle – bis dahin gelte seine volle Konzentration der Mannschaft von Trainer Jose Mourinho.

Unter dem Portugiesen pendelte Rüdiger zuletzt zwischen Ersatzbank und Startelf, dennoch fühle sich Rüdiger spritzig und fit und seine Familie sich zudem sehr wohl in der spanischen Hauptstadt. Und Mourinho war es auch im vergangenen Sommer, der sich für eine Verlängerung Rüdigers eingesetzt hat.

Italien, England oder Saudi-Arabien: Wohin könnte es Rüdiger ziehen?

Sollte sich jedoch im Winter abzeichnen, dass eine Zukunft in Madrid schwierig werden könnte, könnte neben der Premier League auch die saudische Pro League ein Thema werden, wobei in England vor allem die Tottenham Hotspur ein Auge auf den 33-Jährigen werfen sollen.

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Nach seinen Stationen beim VfB Stuttgart und der AS Roma spielte Rüdiger von 2017 bis 2022 beim FC Chelsea, gewann dort unter Thomas Tuchel 2021 sogar die Champions League. Eine Rückkehr nach London könnte für Rüdiger also durchaus reizvoll sein, nachdem dort auch seine beiden Kinder geboren wurden.