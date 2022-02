Tottenham: Gerüchte um Unai Simon als Lloris-Nachfolger

Die Tottenham Hotspur haben offenbar den spanischen Torhüter Unai Simon ins Visier genommen. Wie die Marca berichtet, wollen die Nord-Londoner den Keeper von Athletic Bilbao als Nachfolger des 35-jährigen Hugo Lloris verpflichten.

Dem Bericht zufolge wollen die Spurs den 24-Jährigen spätestens 2023 unter Vertrag nehmen. Erst vor Kurzem hat Lloris seinen Vertrag bei Tottenham bis 2024 verlängert.

Unai Simon: Vertrag bei Athletic läuft bis 2025

Ob der Nationalkeeper seinen Heimatklub aber in Richtung London verlassen will, ist noch unklar. Simon ist noch bis 2025 an die Basken gebunden und hat sich zum Tabellenachten der Primera Division bereits bekannt: "So lange Athletic mich hier haben will, werde ich bleiben. Was ich im Leben habe, verdanke ich Athletic und ich möchte das zurückzahlen so gut ich kann."

Der 1,90 Meter große Simon ist Stammtorhüter bei Athletic Bilbao, bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr war er als Nummer eins unter dem spanischen Nationaltrainer Luis Enrique gesetzt.