Heute Abend (22. April) ist der 1. FC Kaiserslautern zu Gast bei Wehen Wiesbaden. Die Drittligapartie wird um 19 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden angepfiffen.

Beim Gastgeber läuft es aktuell nicht besonders gut. In den letzten sieben Spielen setzte es sechs Niederlagen, nur gegen Meppen konnte man gewinnen. Kaiserslautern hingegen steht aktuell auf Platz zwei der Tabelle und kann sich also mehr als berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Ob sich der Favorit heute durchsetzen kann, erfahren wir dann ab 19 Uhr.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 22. April - 19 Uhr Spielort Brita-Arena (Wiesbaden)

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Für die Partie zwischen Wiesbaden und Kaiserslautern gibt es eine TV-Übertragung, allerdings müsst Ihr dabei auf einen Pay-TV-Sender zurückgreifen. Hauptverantwortlich für das Zeigen der 3. Liga ist nämlich der Bezahlsender MagentaSport. Teilweise werden Partien auch im Free-TV gezeigt, das heutige Spiel gehört allerdings nicht dazu.

Wie der Begriff des Bezahlsenders allerdings schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Um jetzt Zugriff auf die Inhalte von MagentaSport zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei zahlt Ihr im Monatsabo 16,95 Euro monatlich oder 9,95 Euro pro Monat, wenn Ihr Euch für das Jahresabo entscheidet. Jetzt aber aufgepasst: Da MagentaSport zur Telekom gehört, gibt es für alle, die bereits Kunde bei der Telekom sind, vergünstigte Konditionen. Ihr zahlt nur 9,95 Euro für das Monatsabo und 4,95 Euro für das Jahresabo.

Habt Ihr dann ein gültiges Abonnement abgeschlossen, könnt Ihr die vollen 90 Minuten der Partie live bei MagentaSport verfolgen.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Partie per LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr auch die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen. Dabei stehen Euch sogar zwei Optionen offen.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-STREAM bei MagentaSport

Parallel zur TV-Übertragung bietet Euch MagentaSport auch einen LIVE-STREAM an. Auch hierfür müsst Ihr aber ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen haben, ansonsten könnt Ihr dort leider nicht zusehen. Außerdem braucht Ihr natürlich ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM verfolgen könnt.

Dann könnt Ihr Euch einfach mit euren Zugangsdaten auf der Website von MagentaSport anmelden und dort den LIVE-STREAM verfolgen.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Mit OneFootball und MagentaSport zusehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr zusehen könnt, stellt die Kooperation von OneFootball mit MagentaSport dar. Hier könnt Ihr Spiele der 3. Liga im sog. Pay-per-view-Verfahren sehen. Das bedeutet, Ihr könnt Euch auf der Website von OneFootball eine Partie der 3. Liga aussuchen, bezahlt dann einmalig 2,99 Euro und könnt schon den LIVE-STREAM zum Spiel bei MagentaSport sehen.

Nach den 90 Minuten verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder, und für das nächste Spiel müsstet Ihr wieder 2,99 Euro bezahlen. Dieses System eignet sich perfekt für alle, die gerne die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen wollen, aber kein langfristiges Abo abschließen möchten.

Genauere Infos zu diesem System könnt Ihr noch einmal hier nachlesen.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert. Ganz egal ob Tor oder gelbe Karte, Ihr bleibt immer up to date, was die Geschehnisse auf dem Spielfeld angeht.

SV Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.