1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Saarbrücken: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung – die Übertragung der 3. Liga

Am 34. Spieltag der 3. Liga geht am Sonntag um 14 Uhr das Kräftemessen 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Saarbrücken über die Bühne. Somit empfängt der Zweite den Sechsten, wobei der FCK und die Molschder 60 und 51 Zähler holten. Im ersten Saisonduell gelang dem FCK ein Auswärtserfolg.

Der 1. FC Kaiserslautern gewann sechs seiner letzten acht Meisterschaftsspiele. Hierbei kam der zweite Punktverlust mit einer Nullnummer bei Freiburg II zustande. Unmittelbar zuvor und danach gelangen der Elf von Marco Antwerpen Heimerfolge gegen Havelse und den MSV Duisburg. Am 8. April mussten sich die Würzburger Kickers Lautern zu Hause geschlagen geben.

Für den 1. FC Saarbrücken gab es im Vormonat ausschließlich Siege gegen Meppen, in Braunschweig sowie gegen den Hallescher SC. Danach erlebte die Mannschaft von Uwe Koschinat Unentschieden bei 1860 München und daheim gegen Waldhof Mannheim. Somit sind die Molschder seit fünf Drittliga-Auftritten ungeschlagen.

Am 34. Spieltag der 3. Liga tritt der 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute um 14 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken an. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Saarbrücken: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Saarbrücken Datum: Sonntag, 17. April 2022 Uhrzeit: 14 Uhr Stadion: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte an der 3. Liga berechtigen die Sender der ARD dazu, in jeder Runde Matches im Free-TV auszustrahlen. Genauer gesagt könnt Ihr Euch an jedem Wochenende einige Spiele aus Eurer Sicht kostenlos ansehen. Doch welche Regelung gilt für die Übertragung der Begegnung Kaiserslautern vs. Saarbrücken?

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen den 1. FC Saarbrücken heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch diesbezüglich keine erfreuliche Nachrichten übermitteln. Denn: Ihr könnt Euch die Partie im Fritz-Walter-Stadion ausschließlich bei Magenta Sport ansehen. Und das liegt daran, dass üblicherweise lediglich Matches, die samstags um 14 Uhr stattfinden, im Free-TV laufen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Saarbrücken heute live im TV bei Magenta Sport

Das bedeutet, dass Ihr hinsichtlich der Übertragung der Partie Kaiserslautern vs. Saarbrücken nicht um ein Abo herumkommt. Hierbei könnt Ihr Euch bei Magenta Sport zwischen Monats- und Jahresverträgen entscheiden. Mit der zweitgenannten Option legt Ihr zwar mehr auf den Tisch und bindet Euch für eine längere Zeit, jedoch spart Ihr pro Monat bis zu 7 Euro.

Das liegt unter anderem an der Tatsache, dass die Preise von Eurem Telekom-Status abhängen. Als Kunden müsst Ihr jeweils 9,95 Euro und 60 Euro bezahlen. Andernfalls müsst Ihr respektive 16,95 Euro und 120 Euro berappen. Hier findet Ihr weiterführende Infos. Nachdem heute um 14 Uhr ausschließlich ein Drittliga-Spiel angesetzt ist, müsst Ihr auf eine Konferenz verzichten. Zusätzlich erstreckt sich das Angebot von Magenta Sport auf die Fußball Frauen-Bundesliga, auf Basketball (BBL, BBL Pokal, EuroLeague, Länderspiele), die HBL und die DEL. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Kaiserslautern gegen Saarbrücken auf:

Übertragungsbeginn: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielbeginn: 14 Uhr

14 Uhr Moderator: Thomas Wagner

Thomas Wagner Kommentator: Christian Straßburger

Christian Straßburger Experte: Thomas Kraus

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Saarbrücken heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Abonnement bei Magenta Sport lohnt sich auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher habt. Und das liegt daran, dass der Bezahlsender sein gesamtes Programm auch im Internet sendet. Somit könnt Ihr Euch das Match zwischen dem FCK und den Molschdern grundsätzlich von überall aus im LIVE-STREAM ansehen.

Dafür benötigt Ihr nicht unbedingt ein Notebook oder einen PC. Denn: Ihr könnt ebenso mit einem Tablet oder einem Smartphone davon profitieren. Genau genommen müsst Ihr für die 3. Liga nicht zwingend ein Abo abschließen. Denn: Magenta Sport kooperiert mit der Plattform OneFootball. Damit reicht es völlig aus, wenn Ihr die App installiert und pro Partie 3,99 Euro auf den Tisch legt.

Bei 1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen 1. FC Saarbrücken via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem ist Euch mit dem LIVE-TICKER von GOAL geholfen. Hiermit halten wir Euch zu sämtlichen Treffern und allen Schlüsselmomenten in der Partie Kaiserslautern gegen Saarbrücken auf dem Laufenden.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Saarbrücken: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung 1. FC Kaiserslautern (FCK):

Aufstellung 1. FC Saarbrücken:

Raab - Tomiak, Kraus, Winkler - Hercher, Ciftci, Ritter, Zuck - Wunderlich - Hanslik, BoydBatz - Becker, Boeder, Zellner - Ernst, Zeitz, Gnaase, Krätschmer - Günther-Schmidt - Scheu, Jacob