Stürmer Mahamadou Sangaré wechselt von Manchester City nach Saudi-Arabien zum Al-Qadsiah FC. Der 19-jährige französische U19-Nationalspieler unterschreibt beim Klub aus der Saudi Pro League einen langfristigen Vertrag bis 2029. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Mit der Verpflichtung des Youngsters setzt Al-Qadsiah sein Engagement fort, Nachwuchstalente von führenden europäischen Vereinen zu verpflichten, nachdem bereits zuvor im laufenden Sommer-Transferfenster der niederländische Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders ebenfalls von Manchester City verpflichtet worden war.

Sangare, der bislang ausschließlich für die Reserve-Mannschaft der Cityzens sowie in der UEFA Youth League zum Einsatz kam, bricht seine Zelte damit nach nur einem Jahr schon wieder ab in Manchester. Zuvor war der Offensivmann für zwei Jahre lang für die Nachwuchsmannschaften von Paris Saint-Germain aktiv.



Der Wechsel von vielversprechenden Nachwuchstalenten in finanzstarke Ligen wirft in der Fußballwelt regelmäßig Fragen bezüglich der sportlichen Perspektiven auf. Solche Transferentscheidungen nehmen direkten Einfluss auf die Kadertiefe der europäischen Top-Klubs und verändern mitunter die Ausgangslage für kommende Pflichtspiele. Wer die Leistungen der Teams in den nationalen und internationalen Wettbewerben verfolgt und gerne entsprechende Sportwetten platziert, schaut sich oft nach attraktiven Neukundenangeboten um. Die Nutzung von einem neobet promotion code kann in diesem Kontext eine Option sein, um sich vor Tippabgabe über die Konditionen des Anbieters zu informieren. Es bleibt abzuwarten, wie sich der jüngste Kaderumbau auf die nächsten Resultate auswirken wird.