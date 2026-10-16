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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

Strafe von Manchester United! Lisandro Martinez reagiert auf sein Frust-Interview

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L. Martinez

Bei ManUnited brennt nach Lisandro Martinez' brisantem Interview der Baum. Der Argentinier entschuldigt sich und soll mit einer Strafe belegt worden sein.

Der argentinische Fußballstar Lisandro Martinez hat nach seiner massiven Kritik an der Führung seines Klubs Manchester United um Verzeihung gebeten.

"Die Frustration über die Niederlage hat dazu geführt, dass ich meinen Gefühlen zu einem Zeitpunkt und an einem Ort Ausdruck verliehen habe, die vielleicht nicht die richtigen waren – dafür möchte ich mich entschuldigen", schrieb Martinez nach einem "sehr positiven Gespräch" mit den Bossen im Netz.

Englischen Medienberichten zufolge wurde Martinez trotz des guten Austauschs mit einer Geldstrafe belegt. "Jeder weiß, dass ich ein leidenschaftlicher Mensch bin und den Fußball mit großer Intensität lebe", führte er aus. Es sei aber auch so: "Unser Verein ist dann am stärksten, wenn wir alle vereint sind – und mir ist bewusst, dass meine Worte in jenem Moment nicht dazu beigetragen haben."

Ihm sei bewusst, betonte der 28-Jährige, "dass jeder Einzelne" bei United "alles in seiner Macht Stehende tut, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen: den Erfolg zu erzielen, den dieser Verein und seine Fans verdienen". Nun gelte die Konzentration aller dem gemeinsamen Erfolg.

Martinez hatte nach der Niederlage in der Champions League bei Atletico Madrid (0:2) am Dienstag erklärt, der Verein habe Trainer Michael Carrick mit einem unzureichenden Kader ausgestattet. Er erwarte mehr Investitionen. "Zu 100 Prozent. Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor", sagte er.

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images


Die Red Devils, gemeinsam mit dem FC Liverpool immer noch englischer Rekordmeister, stehen mit sechs Punkten aus sechs Spielen nur auf Platz 13 der Premier-League-Tabelle. Der erste mögliche Titel wurde im Ligapokal durch das 2:3 gegen Brighton & Hove Albion bereits verspielt. Von neun Pflichtpartien in der noch jungen Saison wurden nur zwei gewonnen - keine der vergangenen fünf.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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