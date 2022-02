Sporting Lissabon vs. Manchester City live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Champions League kehrt mit dem Auftakt des Achtelfinales aus der Winterpause zurück. In einem der beiden Hinspiele, die am Dienstag um 21 Uhr auf dem Programm stehen, empfängt Sporting Lissabon Manchester City. Damit treffen die Titelkandidaten in der portugiesischen Primeira Liga und in der englischen Premier League aufeinander.

Sporting Lissabon schloss die Gruppe C mit neun Zählern und punktgleich mit Borussia Dortmund hinter Ajax auf dem zweiten Platz ab. Hierbei scheiterte der BVB an der Tordifferenz in den direkten Duellen. Damit zog das Team von Ruben Amorim erstmals seit der Saison 2008/09 wieder ins Achtelfinale der Champions League ein.

Sorriso no rosto e muito trabalho pela frente 😁💪#SportingCP #OndeVaiUmVãoTodos pic.twitter.com/Y77ubPJXxC — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) February 4, 2022

Manchester City holte sich in der Hammergruppe A mit zwölf Punkten und einem Zähler mehr als Paris Saint-Germain den ersten Platz. Das gelang der Elf von Pep Guardiola trotz einer Auswärtsniederlage gegen RB Leipzig am letzten Spieltag. Die Sachsen nehmen nun ebenso wie Borussia Dortmund an der Europa League teil.

Heute geht im Rahmen des Achtelfinales in der Champions League die Begegnung zwischen Sporting Lissabon und Manchester City über die Bühne. Bei GOAL gibt es alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Sporting Lissabon vs. Manchester City heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Sporting Lissabon vs. Manchester City Datum: Dienstag, 15. Februar 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio Jose Alvalade (Lissabon)

Sporting Lissabon vs. Manchester City heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN hält seit dieser Spielzeit die alleinigen Rechte an den meisten Begegnungen in der Champions League. Das andere Duell am Dienstag um 21 Uhr zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid stellt diese Woche die Ausnahme dar. Ihr könnt Euch allerdings den Schlager im Prinzenpark ab Freitag bei DAZN im Re-Live ansehen.

Sporting Lissabon vs. Manchester City heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Dafür benötigt Ihr ebenso wie für die Übertragung der Partie Sporting Lissabon gegen Manchester City ein Abonnement beim Streaming-Anbieter. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Jahres- und einem Monatsvertrag entscheiden. Hinsichtlich der erstgenannten Option könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr gleich einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro auf den Tisch legen wollt. Hingegen müsst Ihr für einen Monatsdeal 29,99 Euro ausgeben. Diese Tarife gelten jedoch ausschließlich für Neukunden oder Rückkehrer. Hier findet Ihr weitere Infos zu DAZN:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Die Champions League in der DAZN-Konferenz anschauen

Bislang strahlte DAZN an allen Spieltagen in der Champions League eine Konferenz auf. Und Ihr werdet ab morgen wieder auf diese Option zurückgreifen können. Von den Achtelfinal-Duellen, die heute um 21 Uhr auf dem Programm stehen, läuft allerdings ausschließlich die Partie Sporting Lissabon gegen Manchester City live beim Bezahlanbieter. Wenn Ihr Euch das Spiel Paris Saint-Germain gegen Real Madrid dort anschauen möchtet, könnt Ihr das ab Freitag tun.

Sporting Lissabon gegen Manchester City heute im LIVE-STREAM sehen

Die Möglichkeit, gewöhnliche Fernseher auf einen Smart-TV upzugraden, ist den LIVE-STREAMS zu verdanken. DAZN stellt diese zum gesamten Programm bereit. Überdies bedeutet das, dass Ihr Euch die Übertragung des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Sporting Lissabon und Manchester City von überall aus ansehen könnt. Ihr benötigt dafür, wenig überraschend, eine Internetverbindung sowie ein PC, Notebook, Tablet oder Smartphone.

Zu Sporting Lissabon gegen Manchester City heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL im Bilde bleiben. Hierbei könnt Ihr sowohl jenen zur Partie Sporting Lissabon vs. Manchester City als auch eine Konferenz mit beiden Hinspielen von heute um 21 Uhr nutzen.

Sporting Lissabon gegen Manchester City im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League heute übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Sporting Lissabon vs. Manchester City heute live: Die Aufstellungen zur Champions League

Das ist die Aufstellung von Sporting:

Adan - Esgaio, Inacio, Coates, Reis - Palhinha, Nunes - Goncalves, Sarabia, Porro - Paulinho

City setzt auf folgende Aufstellung:

Ederson - Cancelo, Stones, Dias, Laporte - Rodri, De Bruyne, Silva - Mahrez, Foden, Sterling

📋 TEAM NEWS IS IN! 📋



XI | Ederson, Stones, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling



SUBS | Carson, Slicker, Ake, Gundogan, Zinchenko, Fernandinho, Kayky, Delap, Mbete, McAtee, Lavia#ManCity | #UCL pic.twitter.com/JLJn0WHAdr — Manchester City (@ManCity) February 15, 2022

