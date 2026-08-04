Spektakulärer Doppel-Transfer? Dem BVB könnten über 120 Millionen Euro winken

Wie die Bild berichtet, sei ein Wechsel zum FC Bologna, der kürzlich gerüchteweise ins Spiel gebracht wurde, erwartbar keine Option für Sabitzer. Allerdings würde sich der österreichsiche Nationalspieler mit einem Wechsel beschäftigen, wenn eine Anfrage von einem Champions-League-Teilnehmer oder von einem Klub aus Saudi-Arabien vorliege.

Sabitzers Vertrag beim BVB läuft 2027 aus, bedeutet: Die Dortmunder haben in diesem Sommer noch einmal die Möglichkeit, Geld für den 32-Jährigen einzunehmen. Sabitzer war 2023 für 19 Millionen Euro vom FC Bayern gekommen. Zudem steht er noch mit kolportierten 7,5 Millionen Euro jährlich in den Büchern. Ein enormes Gehalt, das er rein sportlich besonders in dieser Saison womöglich nicht mehr wert ist.

Denn Jobe Bellingham soll bis dato der große Gewinner der Dortmunder Vorbereitung sein und Trainer Niko Kovac sowie die anderen BVB-Bosse mit seiner glänzenden Fitness beeindruckt haben. Womöglich droht Sabitzer in Dortmund also zunächst die Bank, schließlich ist auch die andere Position im zentralen Mittelfeld fest besetzt und zwar von Felix Nmecha.

Bietet Newcastle United 120 Millionen für Nmecha?

Doch offenbar gibt es doch noch ein paar Fragezeichen bezüglich eines Verbleibs des deutschen Nationalspielers in Dortmund in diesem Sommer. Zumindest werden diese nun von der renommierten L'Equipe geschürt.

Nach Angaben des französischen Sportfachblatts arbeite Newcastle United mit Hochdruck an der Verpflichtung eines Nachfolgers von Bruno Guimaraes, der vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht. 90 Millionen Euro sollen die Gunners für den zentralen Mittelfeldspieler hinblättern.

Nmecha sei in puncto Nachfolge seit einigen Wochen der klare Wunschspieler der Magpies, die über die Forderungen der Schwarzgelben bestens Bescheid wüssten. Demnach liege die Dortmunder Schmerzgrenze für einen Nmecha-Verkauf bei 120 Millionen Euro. Eine gültige Ausstiegsklausel existiert in dem erst vor wenigen Monaten bis 2030 verlängerten Vertrag zumindest für diesen Sommer nicht.

Sollte der BVB tatsächlich doch noch bei einem Angebot für Nmecha schwach werden, dürfte ein Sabitzer-Abgang in diesem Sommer endgültig vom Tisch sein.

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