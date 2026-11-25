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Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 epet Arena

Sparta Prag gegen AZ: TV-Sender und Livestreams

Sparta Prag gegen AZ könnt Ihr live bei Ziggo Sport verfolgen. Auch über Ziggo Go ist ein Livestream verfügbar. Beide Optionen findet Ihr unten, damit Ihr direkt einschalten könnt.

Teamnews und Kader

Bei Sparta Prag gibt es noch keine Angaben zu Verletzten, Gesperrten oder der voraussichtlichen Aufstellung. Der Verein befindet sich mitten in einem Trainerwechsel, denn Brian Priske wurde am Montag entlassen.

Auch bei AZ liegen noch keine Informationen zu Ausfällen oder zur Startelf vor. Trainer Leeroy Echteld hat seine Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Sobald mehr Klarheit herrscht, ergänzen wir die Teamnews zu beiden Mannschaften vor dem Anstoß.

Aktuelle Form

Sparta Prag gewann keines der letzten fünf Spiele: Es gab zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Spiel in der HET liga ging gegen Slovan Liberec mit 1:3 verloren. Zuvor verlor die Mannschaft in der Europa League mit 1:3 gegen AFC Bournemouth.

Sparta erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zweimal spielte die Mannschaft unentschieden: 1:1 gegen Viktoria Pilsen und 0:0 gegen Bohemians.

AZ gewann zwei der letzten fünf Spiele und verlor drei. Das jüngste Spiel war ein 5:1-Auswärtssieg bei Sparta Rotterdam in der Eredivisie, zuvor gab es einen 4:3-Erfolg gegen FC Groningen. AZ erzielte zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer. In der Europa League verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Juventus.

Direkte Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen fand am 19. März 2026 in der Conference League statt. Sparta Prag verlor damals zu Hause mit 0:4 gegen AZ. Eine Woche zuvor hatte AZ sein Heimspiel mit 2:1 gewonnen. Die beiden im Datensatz erfassten Duelle gewann AZ jeweils, bei einem Gesamttorverhältnis von 6:1.

Tabelle

In der Europa-League-Tabelle steht Sparta Prag auf Platz 22 und AZ auf Platz 14.