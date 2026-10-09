Endrick sendet offenbar Signale in Richtung der AC Mailand, was einen möglichen Abgang von Real Madrid im Januar angeht.

Wie die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport berichtet, hat die Spielerseite den Rossoneri zu verstehen gegeben, dass sie im kommenden Wintertransferfenster gute Chancen auf eine Verpflichtung Endricks hätten.

Der Brasilianer sei demnach sehr offen für einen Wechsel ins San Siro, wenngleich er sich weitere Optionen selbstredend noch offen hält. Auch Milans Serie-A-Konkurrent AS Rom meldet wohl Interesse an Endrick an, ebenso wie mit Aston Villa offenbar auch ein Schwergewicht aus der Premier League.

Milan war wohl schon im Sommer an Endrick dran

Milan streckte laut Gazzetta schon im Sommer seine Fühler nach Endrick aus, seinerzeit sagte das Sturmtalent allerdings noch ab. Stattdessen wollte sich der Brasilianer nach erfolgreicher Leihe zu Olympique Lyon im ersten Halbjahr 2026 nun final bei Real durchsetzen. Bis dato scheint der finale Durchbruch bei den Königlichen aber auch unter dem neuen Trainer Jose Mourinho weiterhin ziemlich weit weg.

Eine Muskelverletzung, die ihn zu Saisonbeginn lahmlegte, erschwerte den Start unter Mourinho zusätzlich. Doch seit er wieder fit ist, kam Endrick in vier Pflichtspielen auf gerade einmal vier Einsatzminuten, wurde lediglich beim 3:2 in Elche Mitte September in der Schlussphase eingewechselt. An Kylian Mbappe ist im Sturmzentrum kein Vorbeikommen, zudem hat sich Überraschungsneuzugang Carlos Espi mit seinen Joker-Qualitäten bereits für die Rolle des ersten Mbappe-Backups emfohlen.

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Endrick - noch bis 2030 im Bernabeu unter Vertrag - jedenfalls will zwingend genügend Spielpraxis haben, weshalb ein erneuter Abschied aus Madrid immer wahrscheinlicher wird, sollte er auch im weiteren Saisonverlauf so wenig spielen. Die Gazzetta bringt neben einer erneuten reinen Leihe auch ein Transfermodell mit anschließender Kaufoption sowie Rückkaufoption für Real ins Spiel.

Wer ist bei Milan aktuell die Nummer neun?

Milan hatte im Sommer zwar viel Geld für einen neuen Neuner in die Hand genommen, für Goncalo Ramos 74 Millionen Euro Ablöse an Paris Saint-Germain überwiesen. Dem Gazzetta-Bericht zufolge wäre unter Trainer Ruben Amorim aber auch ein System mit zwei Spitzen möglich, in dem Endrick neben Ramos stürmen könnte. Zudem sehe Milan in dem 20-Jährigen alternativ auch eine Option für die Position auf dem rechten Flügel.

Endrick, 2024 von Palmeiras nach Madrid gewechselt, hat für Real bisher insgesamt 41 Pflichtspiele absolviert, in denen ihm sieben Tore gelangen. In der Rückrunde der vergangenen Saison konnte der brasilianische Nationalspieler bei Olympique Lyon überzeugen, in 21 Einsätzen für die Franzosen kam er auf 16 Scorerpunkte (acht Tore, acht Assists).