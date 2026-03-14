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Dennis Klose

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

Im Topspiel der Bundesliga am Samstagabend empfängt der Hamburger SV heute den 1. FC Köln. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag (14. März) kommt es am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Zudem dient das Volksparkstadion in Hamburg als Schauplatz der Begegnung.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

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HSV vs. FC Köln wird heute Abend live und exklusiv bei Sky übertragen.

Im Pay-TV auf den Sendern Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event und in bester Qualität bei Sky Sport Bundesliga UHD starten die Vorberichte ab 17.30 Uhr mit folgendem Team:

  • Moderator: Sebastian Hellmann
  • Experten: Lothar Matthäus & Julia Simic
  • Kommentator: Wolff Fuss

Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go und WOW einschalten.

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Anstoßzeit Hamburger SV gegen 1. FC Köln

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Hamburger SV vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

Hamburger SV vs 1. FC Köln Voraussichtliche Aufstellungen

Hamburger SVHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestKOE
1
D. Heuer Fernandes
17
W. Omari
44
L. Vuskovic
25
J. Torunarigha
21
N. Remberg
2
W. Mikelbrencis
28
M. Muheim
20
F. Vieira
27
P. Otele
6
A. Sambi Lokonga
11
Ransford Königsdörffer
1
Marvin Schwäbe
33
R. van den Berg
5
Tom Krauß
39
Cenk Özkacar
32
K. Hansen
18
I. Bergmann Johannesson
16
J. Kaminski
37
L. Maina
6
E. Martel
13
S. El Mala
9
R. Ache

4-2-3-1

KOEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Kwasniok

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Hamburger SV

HSV-Coach Merlin Polzin muss im Heimspiel gegen Köln auf Dickes (Schulter-OP), Jatta (Oberschenkelverletzung), Poulsen (Oberschenkelblessur) und Rössing-Lelesiit (Syndesmoseriss) verzichten. Zudem laborierte Capaldo zuletzt an einer Bauchmuskelzerrung. Für ihn könnte Omari oder Elfadli in die Startelf rücken. Elfadli hat bereits vier Gelbe Karten auf dem Konto. Bei einer weiteren Verwarnung wäre er für ein Spiel gesperrt.

News über 1. FC Köln

Beim 1. FC Köln müssen Krauß und Sebulonsen aufpassen. Beide stehen ebenfalls bei vier Gelben Karten. Trainer Lukas Kwasniok dürfte im Vergleich zum 1:2 gegen den BVB wenig Grund für Veränderungen in der Startelf haben.

Die Kölner warten nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und stecken tief im Abstiegskampf. Florian Kainz verkündete unter der Woche sein Karriereende am Saisonende.

Form

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

KOE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

HSV

Letzte 5 Spiele

KOE

3

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Hamburger SV vs. 1. FC Köln: Die Tabellen

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