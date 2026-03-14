Am heutigen Samstag (14. März) kommt es am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Zudem dient das Volksparkstadion in Hamburg als Schauplatz der Begegnung.

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Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt HSV (Hamburg) vs. 1. FC Köln heute im Live Stream und live im TV?

HSV vs. FC Köln wird heute Abend live und exklusiv bei Sky übertragen.

Im Pay-TV auf den Sendern Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event und in bester Qualität bei Sky Sport Bundesliga UHD starten die Vorberichte ab 17.30 Uhr mit folgendem Team:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experten: Lothar Matthäus & Julia Simic

Lothar Matthäus & Julia Simic Kommentator: Wolff Fuss

Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go und WOW einschalten.

Für die Bundesliga bei Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Hamburger SV gegen 1. FC Köln

Hamburger SV vs. 1. FC Köln: Aufstellungen

News über Hamburger SV

HSV-Coach Merlin Polzin muss im Heimspiel gegen Köln auf Dickes (Schulter-OP), Jatta (Oberschenkelverletzung), Poulsen (Oberschenkelblessur) und Rössing-Lelesiit (Syndesmoseriss) verzichten. Zudem laborierte Capaldo zuletzt an einer Bauchmuskelzerrung. Für ihn könnte Omari oder Elfadli in die Startelf rücken. Elfadli hat bereits vier Gelbe Karten auf dem Konto. Bei einer weiteren Verwarnung wäre er für ein Spiel gesperrt.

News über 1. FC Köln

Beim 1. FC Köln müssen Krauß und Sebulonsen aufpassen. Beide stehen ebenfalls bei vier Gelben Karten. Trainer Lukas Kwasniok dürfte im Vergleich zum 1:2 gegen den BVB wenig Grund für Veränderungen in der Startelf haben.

Die Kölner warten nun seit fünf Spielen auf einen Sieg und stecken tief im Abstiegskampf. Florian Kainz verkündete unter der Woche sein Karriereende am Saisonende.

Form

Bilanz direkte Duelle

Hamburger SV vs. 1. FC Köln: Die Tabellen

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