Eintracht Frankfurt empfängt in der Bundesliga heute RB Leipzig. GOAL versorgt Euch mit den wichtigsten Informationen zur Übertragung.

Im Rahmen des 31. Spieltags der Bundesliga geht es am heutigen Samstag unter anderem zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig rund. Der Anpfiff im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt wird um 18.30 Uhr erfolgen.

Es ist das Duell zweier Teams, die an den letzten Spieltagen ihren Anspruch auf einen Champions-League-Rang festigen möchten. Die Eintracht belegt mit 52 Zählern aktuell Rang drei, RBL ist mit nur drei Punkten weniger direkt dahinter.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zu Übertragung wissen müsst - einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute im Live Stream und live im TV?

Die Frage "Sky oder DAZN" ist am Bundesliga-Samstag leicht beantwortet: Sky überträgt alle Spiele live und exklusiv in voller Länge. Das Topspiel wird heute auf Sky Sport Bundesliga übertragen, die Vorberichte beginnen um 17.30 Uhr.

Online bietet der Pay-TV-Sender sein Programm ebenfalls an, und zwar über SkyGo und WOW.

Bundesliga: Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig

Bundesliga - Bundesliga Deutsche Bank Park

Ort und Zeit des Spiels.

Bundesliga, Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Bundesliga: News über Eintracht Frankfurt

Die Adler hatten in den vergangenen Wochen einen kleinen Durchhänger. Wettbewerbsübergreifend haben sie zwei der jüngsten fünf Partien verloren, zweimal spielten sie Remis. Nur gegen den Abstiegskandidaten FC Heidenheim gewann Frankfurt (3:0).

Zuletzt enttäuschte die Eintracht in der Liga beim FC Augsburg - allerdings auch, weil sie mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. So mussten jüngst Kaua Santos (Kreuzbandriss) und Götze (Faserriss) passen.

Das Restprogramm der Frankfurter ist nicht ohne: Mit dem FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg warten nach Leipzig noch zwei weitere CL-Aspiranten.

Bundesliga: News über RB Leipzig

Auch Leipzig ließ in jüngerer Vergangenheit ein wenig Konstanz vermissen, von zehn aus zehn Partien sprangen nur vier Siege heraus (drei Remis, drei Niederlagen).

Am vergangenen Spieltag ließen die Bullen gegen Schlusslicht Kiel Punkte liegen. Erst in der 75. Spielminute sorgte Sesko per Elfmeter für den etwas schmeichelhaften Ausgleich.

Nach den Frankfurtern wartet auf RBL der nächste Brocken: Der FC Bayern München ist am kommenden Spieltag zu Gast. Auch danach sind die Sachsen gegen Werder Bremen und den VfB Stuttgart nochmal gefordert.

Form

Bilanz direkte Duelle

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig: Die Tabellen

