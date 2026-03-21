Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoHamburger SV
Hier ansehen
Dennis Klose

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) heute im Live Stream und live im TV?

In der Bundesliga empfängt Borussia Dortmund heute den Hamburger SV. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 21. März, kommt es am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) heute im Live Stream und live im TV?

Sky WOWHier ansehen

Das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend wird live und exklusiv bei Sky übertragen - so auch das Duell zwischen dem BVB und HSV.

Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und in bester Qualität bei Sky Sport Bundesliga UHD startet die Vorberichterstattung um 17.30 Uhr mit folgendem Team:

  • Moderator: Sebastian Hellmann
  • Kommentator: Wolff Fuss
  • Experten: Lothar Matthäus & Julia Simic

Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go und WOW einschalten.

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Hamburger SV crest
Hamburger SV
HSV

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei Sky mit dem Bundesliga-Paket. 

Dein Zuhause für besten Live-SportJetzt streamen auf

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Hamburger SV

crest
Bundesliga - Bundesliga
Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Hamburger SV Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestHSV
1
G. Kobel
3
W. Anton
5
R. Bensebaini
4
N. Schlotterbeck
10
J. Brandt
8
F. Nmecha
2
Y. Couto
20
M. Sabitzer
14
M. Beier
26
J. Ryerson
9
S. Guirassy
1
D. Heuer Fernandes
25
J. Torunarigha
44
L. Vuskovic
17
W. Omari
2
W. Mikelbrencis
28
M. Muheim
6
A. Sambi Lokonga
21
N. Remberg
11
Ransford Königsdörffer
20
F. Vieira
19
D. Downs

3-4-2-1

HSVAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Polzin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund steht vor dem 27. Spieltag mit 58 Punkten auf Rang zwei der Bundesliga. Tabellenführer FC Bayern ist bereits um neun Zähler enteilt, der Vorsprung auf die TSG Hoffenheim beträgt acht Punkte.

Parallel treibt der BVB seine Kaderplanung weiter voran. Nachdem bereits feststeht, dass die Verträge mit Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan nicht verlängert werden, wollen die Dortmunder nun das 18-jährige Abwehrtalent Luca Reggiani langfristig binden.

News über Hamburger SV

Beim Hamburger SV hat Stürmer Robert Glatzel unter der Woche seinem Unmut Luft gemacht und Trainer Merlin Polzin öffentlich kritisiert. Grund: Der Angreifer wurde zuletzt gar nicht mehr berücksichtigt und blieb in den vergangenen vier Spielen ohne Einsatz.

Sportlich lief es für die Rothosen zuletzt dennoch ordentlich: Vier Punkte aus den vergangenen beiden Partien (2:1 gegen Wolfsburg, 1:1 gegen Köln) bedeuten aktuell Platz elf im Tabellenmittelfeld.

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

HSV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 5 Spiele

HSV

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

14

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden

Werbung