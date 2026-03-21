Am heutigen Samstag, den 21. März, kommt es am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga zum Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 18.30 Uhr.

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Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. HSV (Hamburg) heute im Live Stream und live im TV?

Das Topspiel der Bundesliga am Samstagabend wird live und exklusiv bei Sky übertragen - so auch das Duell zwischen dem BVB und HSV.

Auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und in bester Qualität bei Sky Sport Bundesliga UHD startet die Vorberichterstattung um 17.30 Uhr mit folgendem Team:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Wolff Fuss

Wolff Fuss Experten: Lothar Matthäus & Julia Simic

Im Livestream könnt Ihr bei Sky Go und WOW einschalten.

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo bei Sky mit dem Bundesliga-Paket.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Hamburger SV

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Borussia Dortmund steht vor dem 27. Spieltag mit 58 Punkten auf Rang zwei der Bundesliga. Tabellenführer FC Bayern ist bereits um neun Zähler enteilt, der Vorsprung auf die TSG Hoffenheim beträgt acht Punkte.

Parallel treibt der BVB seine Kaderplanung weiter voran. Nachdem bereits feststeht, dass die Verträge mit Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan nicht verlängert werden, wollen die Dortmunder nun das 18-jährige Abwehrtalent Luca Reggiani langfristig binden.

News über Hamburger SV

Beim Hamburger SV hat Stürmer Robert Glatzel unter der Woche seinem Unmut Luft gemacht und Trainer Merlin Polzin öffentlich kritisiert. Grund: Der Angreifer wurde zuletzt gar nicht mehr berücksichtigt und blieb in den vergangenen vier Spielen ohne Einsatz.

Sportlich lief es für die Rothosen zuletzt dennoch ordentlich: Vier Punkte aus den vergangenen beiden Partien (2:1 gegen Wolfsburg, 1:1 gegen Köln) bedeuten aktuell Platz elf im Tabellenmittelfeld.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs Hamburger SV: Die Tabellen

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