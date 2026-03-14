Am heutigen Samstag, dem 14. März, kommt es im Dortmunder Signal Iduna Park zum Duell des 26. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Die Partie geht um 15.30 Uhr los.

GOAL verrät Euch, ob die Partie bei Sky oder DAZN übertragen wird.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im Live Stream und live im TV?

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich auch in dieser Saison Sky und DAZN. Während DAZN die Partien am Sonntag zeigt, laufen die Samstagsspiele beim Pay-TV-Sender Sky - so auch BVB vs. Augsburg.

Das Aufeinandertreffen wird live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 15 Uhr. Kai Dittmann kommentiert.

Im Livestream kann die Partie außerdem über SkyGo sowie den Streamingdienst WOW verfolgt werden.

Zudem bietet DAZN eine Konferenz mit allen Samstagsspielen, die um 15.30 Uhr losgehen, an. Für den Zugang wird ebenfalls ein gültiges Abonnement benötigt.

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Augsburg

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Augsburg: Aufstellungen

News über Borussia Dortmund

Nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Atalanta und der 2:3-Niederlage im Klassiker gegen den FC Bayern München richtet sich der Fokus von Borussia Dortmund nun voll auf die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison. Immerhin ist man diesbezüglich als Tabellenzweiter bisher auf einem guten Weg.

News über Augsburg

Nach einer durchwachsenen Hinrunde und zwischenzeitlichen Abstiegssorgen hat sich der FC Augsburg inzwischen im sicheren Tabellenmittelfeld der Bundesliga etabliert. Am vergangenen Spieltag musste man allerdings eine 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig hinnehmen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Dortmund vs. Augsburg: Die Tabellen

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