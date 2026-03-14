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Marko Brkic

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im Live Stream und live im TV?

In der Bundesliga muss der BVB heute gegen den FC Augsburg ran. Ob die Partie bei Sky oder DAZN übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Am heutigen Samstag, dem 14. März, kommt es im Dortmunder Signal Iduna Park zum Duell des 26. Spieltags zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Die Partie geht um 15.30 Uhr los.

GOAL verrät Euch, ob die Partie bei Sky oder DAZN übertragen wird.

Sky oder DAZN? Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Augsburg heute im Live Stream und live im TV?

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Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich auch in dieser Saison Sky und DAZN. Während DAZN die Partien am Sonntag zeigt, laufen die Samstagsspiele beim Pay-TV-Sender Sky - so auch BVB vs. Augsburg.

Das Aufeinandertreffen wird live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt um 15 Uhr. Kai Dittmann kommentiert.
Im Livestream kann die Partie außerdem über SkyGo sowie den Streamingdienst WOW verfolgt werden.

Zudem bietet DAZN eine Konferenz mit allen Samstagsspielen, die um 15.30 Uhr losgehen, an. Für den Zugang wird ebenfalls ein gültiges Abonnement benötigt.

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FCA

Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Augsburg

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Borussia Dortmund vs. Augsburg: Aufstellungen

Borussia Dortmund vs Augsburg Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestFCA
1
G. Kobel
25
Niklas Süle
3
W. Anton
4
N. Schlotterbeck
20
M. Sabitzer
26
J. Ryerson
24
D. Svensson
8
F. Nmecha
14
M. Beier
21
F. Silva
9
S. Guirassy
1
F. Dahmen
31
K. Schlotterbeck
16
C. Zesiger
40
N. Banks
32
F. Rieder
13
D. Giannoulis
4
H. Massengo
19
R. Fellhauer
17
K. Jakic
20
A. Claude-Maurice
21
R. Ribeiro

3-4-2-1

FCAAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Baum

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Dortmund

Nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Atalanta und der 2:3-Niederlage im Klassiker gegen den FC Bayern München richtet sich der Fokus von Borussia Dortmund nun voll auf die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison. Immerhin ist man diesbezüglich als Tabellenzweiter bisher auf einem guten Weg.

News über Augsburg

Nach einer durchwachsenen Hinrunde und zwischenzeitlichen Abstiegssorgen hat sich der FC Augsburg inzwischen im sicheren Tabellenmittelfeld der Bundesliga etabliert. Am vergangenen Spieltag musste man allerdings eine 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig hinnehmen.

Form

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

FCA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BVB

Letzte 5 Spiele

FCA

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Borussia Dortmund vs. Augsburg: Die Tabellen

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