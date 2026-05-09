Sky oder DAZN? Manchester City vs. FC Brentford heute im Live Stream und TV sehen

Manchester City empfängt Brentford im Etihad Stadium in Manchester zu einem Premier-League-Duell, das für beide Seiten aus unterschiedlichen Gründen Gewicht hat.

Bei City steht Pep Guardiola unter Druck. Nach dem 3:3-Unentschieden gegen Everton zuletzt liegt der amtierende Meister fünf Punkte hinter Arsenal und muss auf Schützenhilfe hoffen. Jeremy Doku, der gegen Everton traf, gab sich kämpferisch und betonte, dass die Mannschaft den Titel noch nicht abgeschrieben hat.

Dass der Abend gegen Everton auch abseits des Spielfelds Schatten warf, macht die Situation nicht einfacher: Der Klub verurteilte rassistische Anfeindungen gegen Antoine Semenyo und Marc Guehi, ein Vorfall, der die Partie überschattete und weiterhin Gesprächsstoff liefert.

Brentford reist mit einem klaren 3:0-Sieg gegen West Ham im Rücken an. Die Bienen haben in dieser Saison wiederholt bewiesen, dass sie gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten können, und sind als Auswärtsmannschaft schwer zu berechnen.

Die Gäste aus West-London belegen Platz sieben der Tabelle und kämpfen noch um eine mögliche Europacup-Qualifikation. Drei Punkte im Etihad wären ein erheblicher Schritt in diese Richtung.

Für City ist ein Sieg hingegen Pflicht, wenn der Titelkampf nicht endgültig entschieden werden soll. Erling Haaland steht trotz anhaltender Spekulationen um seine Zukunft im Kader und bleibt der entscheidende Faktor im Angriffsspiel der Gastgeber.

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Das Spiel zwischen Manchester City und Brentford beginnt am 09.05.2026, 18:30.

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Anstoßzeit Manchester City gegen Brentford

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Manchester City vs. Brentford: Aufstellungen

Bei Manchester City fallen Rúben Dias, Rodri und Joško Gvardiol verletzt aus. Als voraussichtliche Startelf sind folgende Spieler vorgesehen: G. Donnarumma, M. Nunes, N. O'Reilly, A. Khusanov, M. Guehi, R. Cherki, A. Semenyo, Jérémy Doku, B. Silva, Nico González und E. Haaland. Keine Sperren sind vermerkt.

Bei Brentford fehlen Josh Henderson, A. Milambo, Fabio Carvalho und R. Henry verletzt. Die voraussichtliche Aufstellung der Gäste lautet: C. Kelleher, S. van den Berg, M. Kayode, N. Collins, K. Lewis-Potter, K. Schade, M. Jensen, M. Damsgaard, D. Ouattara, Y. Yarmoliuk und I. Thiago. Auch bei den Bees sind keine Sperren gemeldet.

Form

Manchester City kommt auf eine Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt trennten sich die Citizens 3:3 von Everton in der Premier League. Zuvor gelangen Siege gegen Arsenal (2:1) und Chelsea (3:0 auswärts). Über die fünf Partien erzielte City zehn Tore und kassierte sechs. Auffällig ist die Serie von vier Pflichtspielen ohne Niederlage vor dem Everton-Remis.

Brentford weist aus den vergangenen fünf Ligaspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Der jüngste Auftritt war ein deutliches 3:0 gegen West Ham. Zuvor blieben die Bees sowohl gegen Fulham (0:0) als auch gegen Leeds (0:0) torlos. Insgesamt erzielte Brentford in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sieben Treffer und ließ vier zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Dezember 2025 im EFL Cup statt: Manchester City gewann daheim mit 2:0 gegen Brentford. In der Premier League bezwang City die Bees am 5. Oktober 2025 auswärts mit 1:0. Aus den fünf jüngsten direkten Duellen gewann Manchester City dreimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden (2:2 im Januar 2025), und einmal endete die Partie ohne Sieger. Brentford konnte in diesem Zeitraum keinen Sieg verbuchen.





Manchester City vs. Brentford: Die Tabellen

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