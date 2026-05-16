Sky oder DAZN für HSV? Bayer Leverkusen vs. Hamburger SV heute live im TV und Live Stream sehen

Bayer Leverkusen empfängt Hamburger SV in der BayArena in Leverkusen zu einem Bundesliga-Duell in der Schlussphase der Saison. Für beide Klubs geht es um unterschiedliche Ziele – und genau das macht diese Partie so interessant.

Die Werkself stehen aktuell auf Platz sechs der Bundesliga-Tabelle und wollen nach einem durchwachsenen Saisonabschnitt noch einmal Punkte sammeln. Zuletzt gab es eine 1:3-Niederlage gegen VfB Stuttgart – ein Ergebnis, das die Formkurve der Leverkusener nach unten drückte.

Kasper Hjulmands Mannschaft hat in den vergangenen Wochen Höhen und Tiefen erlebt. Auf den überzeugenden 4:1-Sieg gegen RB Leipzig folgte das Ausscheiden im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayern München mit 0:2 – ein bitterer Abend, der die Ambitionen auf den Pokaltitel beendete.

Hamburger SV reisen als Tabellen-Elfter an und befinden sich in einer schwierigen Lage. Merlin Polzins Seite gewann zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge – darunter ein 3:2 gegen SC Freiburg – doch die Gesamtbilanz der letzten Wochen bleibt unbeständig.

Der HSV hat in dieser Saison gezeigt, dass er auswärts Punkte holen kann. Ein 1:2-Sieg bei Eintracht Frankfurt Anfang Mai unterstrich das Potenzial dieser Mannschaft, auch wenn die Konstanz fehlt.

Für Leverkusen ist die Partie eine Gelegenheit, vor heimischem Publikum Wiedergutmachung zu betreiben. Der HSV hingegen will die Saison mit einem Achtungserfolg in der BayArena abschließen.

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Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Hamburger SV beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV

Bayer Leverkusen vs. Hamburger SV: Aufstellungen

Form

Bayer Leverkusen kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Werkself drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Zuletzt setzte es ein 1:3 gegen VfB Stuttgart, nachdem Leverkusen zuvor RB Leipzig mit 4:1 deutlich geschlagen hatte. Die beiden Niederlagen gegen Augsburg und Bayern München im Pokal-Halbfinale zeigen, dass die Mannschaft noch nicht durchgängig überzeugt. Insgesamt ergibt sich ein Bild einer Mannschaft, die zu Höchstleistungen fähig ist, aber noch zu anfällig für Schwankungen.

Hamburger SV gewann zwei der letzten fünf Bundesliga-Spiele und verlor drei. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Heimsieg gegen SC Freiburg am 10. Mai – ein Ergebnis, das etwas Schwung in die Endphase der Saison brachte. Davor gab es einen 1:2-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt, doch Niederlagen gegen Hoffenheim (1:2), Werder Bremen (1:3) und VfB Stuttgart (0:4) verdeutlichen die Inkonstanz des Teams. Der HSV hat in diesen fünf Partien insgesamt neun Gegentore kassiert – eine Zahl, die für die Defensive nicht für Beruhigung sorgt.





Bilanz direkte Duelle

Das bisher letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 4. März 2026 in der Bundesliga statt: Hamburger SV empfing Bayer Leverkusen im Volksparkstadion, und die Gäste aus Leverkusen setzten sich mit 1:0 durch. Blickt man auf die letzten fünf Duelle zurück, hat Leverkusen die Nase vorn – die Werkself gewann drei dieser Begegnungen, der HSV einmal, und ein weiteres Spiel endete mit einem Heimsieg für den HSV im Februar 2017. Leverkusen hat in dieser Serie unter anderem ein 3:0 und ein 3:1 in der BayArena eingefahren, was die Stärke der Gastgeber in diesem direkten Vergleich unterstreicht.





Bayer Leverkusen vs. Hamburger SV: Die Tabellen

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