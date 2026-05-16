Sky oder DAZN für das Saisonfinale der Bundesliga? Gladbach vs. TSG Hoffenheim heute live im TV und Live Stream sehen

Borussia Mönchengladbach empfängt Hoffenheim im Borussia-Park in Mönchengladbach zum Bundesliga-Abschluss. Beide Mannschaften gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen in dieses Duell – und mit einigem zu beweisen.

Für die Gastgeber war die vergangene Woche ernüchternd. Die 1:3-Niederlage gegen Augsburg hat den Schwung aus dem bemerkenswerten 1:0-Sieg über Borussia Dortmund zunichte gemacht. Gladbach steckt in der unteren Tabellenhälfte fest und braucht Punkte, um die Saison mit einem versöhnlichen Abschluss zu beenden.

Einen zusätzlichen Schatten auf die Lage wirft der Ausfall von Tim Kleindienst. Der Stürmer fehlt verletzt, und ohne seinen Torabschluss wird Trainer Eugen Polanski eine kreative Lösung im Angriff finden müssen.

Hoffenheim reist als die formstärkere Mannschaft an. Drei Siege aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen – darunter Erfolge gegen Dortmund und Hamburger SV – belegen, dass Christian Ilzers Mannschaft in dieser Phase der Saison Fahrt aufgenommen hat. Ein Sieg im Borussia-Park würde die TSG fest im oberen Tabellendrittel verankern.

Mittelfeldspieler Bazoumana Touré steht dabei besonders im Rampenlicht. Berichten zufolge hat Brighton & Hove Albion bereits Anfang Mai eine Anfrage wegen des Hoffenheimer Spielers gestellt – ein Zeichen dafür, welche Aufmerksamkeit er in dieser Saison auf sich gezogen hat.

Dieses Bundesliga-Duell hat in der Vergangenheit regelmäßig für Tore gesorgt. Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Hoffenheim beginnt am 16.05.2026, 15:30.

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Die TV- und Livestream-Optionen für Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim sind unten aufgeführt. Das Spiel wird in Deutschland von DAZN (Konferenz) sowie über Sky WOW (Einzelspiel) übertragen.

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Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Bei Borussia Mönchengladbach fallen Tim Kleindienst, Jonas Urbich, Haris Tabakovic und Nico N'Goumou verletzt aus. Suspendierungen gibt es keine. Als voraussichtliche Startelf ist folgende Besetzung geplant: M. Nicolas; K. Diks, P. Sander, J. Scally, F. Chiarodia; Kevin Stöger, R. Reitz, Y. Engelhardt; W. Mohya, F. Honorat, S. Machino.

Bei Hoffenheim fehlen Ko Machida und Valentin Gendrey verletzt, Sperren sind keine zu verzeichnen. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: O. Baumann; O. Kabak, A. Hajdari, V. Coufal, Bernardo; Bazoumana Touré, F. Asllani; A. Kramaric, W. Burger, L. Avdullahu; T. Lemperle. Sollten sich bis zum Anstoß noch Änderungen ergeben, werden diese Informationen aktualisiert.

Form

Gladbach präsentiert sich in dieser Saison unbeständig. Aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen holten die Fohlen einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierten zwei Niederlagen. Der 1:0-Erfolg gegen Borussia Dortmund am 3. Mai war ein Lichtblick, doch die darauffolgende 1:3-Niederlage gegen Augsburg zeigte die Anfälligkeit der Mannschaft. Torreich war die Gladbacher Formkurve nicht – nur drei eigene Treffer stehen vier Gegentoren gegenüber.

Hoffenheim zeigt sich deutlich stabiler. Drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen sprechen für eine Mannschaft in guter Verfassung. Der jüngste 1:0-Sieg bei Werder Bremen bestätigt die Auswärtsstärke der TSG, und das 3:3-Remis gegen VfB Stuttgart – trotz des Unentschiedens – zeigte die Offensivqualität des Teams. Insgesamt trafen die Hoffenheimer in diesem Zeitraum neunmal und kassierten fünf Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen diesen beiden Klubs liegt noch nicht lange zurück: Im Januar 2026 gewann Hoffenheim in der Bundesliga mit 5:1 gegen Gladbach – ein deutliches Ergebnis, das den Fohlenstädtern in Erinnerung geblieben sein dürfte. Blickt man auf die letzten fünf Duelle, ergibt sich ein torreicher, ausgeglichener Verlauf. Das 4:4-Unentschieden im Mai 2025 und ein 4:3 für Hoffenheim im April 2024 stehen für eine Serie, in der Defensivstabilität selten Vorrang hatte. Gladbach gewann zwei der fünf Partien, Hoffenheim ebenfalls zwei, ein Spiel endete unentschieden.





Borussia Mönchengladbach vs. Hoffenheim: Die Tabellen

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