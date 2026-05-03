Sky oder DAZN für BVB vs. Gladbach heute live: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Im Borussia-Park empfängt Borussia Mönchengladbach den Tabellenzweiten Borussia Dortmund zum Bundesliga-Duell der beiden Traditionsklubs.

Für Gladbach geht es darum, eine zuletzt enttäuschende Formphase zu beenden. Vier Spiele ohne Sieg – darunter drei Unentschieden und eine Niederlage – haben die Fohlen auf Platz elf der Tabelle zurückgeworfen. Das jüngste 0:0 gegen Wolfsburg war symptomatisch für eine Offensive, die derzeit zu wenig Durchschlagskraft besitzt.

Dortmund hingegen reist mit breiter Brust an den Niederrhein. Der 4:0-Sieg gegen Freiburg am vergangenen Spieltag war ein Statement – und lieferte gleich mehrere Schlagzeilen. Julian Ryerson bereitete dabei einen Treffer vor und kletterte in der Bundesliga-Vorlagenrangliste auf den zweiten Platz, gleichauf mit Bayern-Legende Franz Beckenbauer.

Noch mehr für Gesprächsstoff sorgte der 16-jährige Mathis Albert, der beim Freiburg-Spiel in der 88. Minute eingewechselt wurde und damit als jüngster Amerikaner überhaupt sein Bundesliga-Debüt für BVB feierte. Samuele Inacio, der beim selben Spiel seinen ersten Startelf-Einsatz in der Bundesliga absolvierte, überzeugte ebenfalls auf Anhieb.

Die Schwarzgelben stehen mit zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter weiter im Titelrennen und können es sich nicht leisten, in Mönchengladbach Punkte zu verschenken. Trainer und Kader wissen, dass Konstanz in den verbleibenden Saisonspielen entscheidend sein wird.

Gladbach-Fans hoffen, dass die Heimstärke im Borussia-Park den Unterschied macht. Dortmund ist allerdings in dieser Saison auch auswärts eine unbequeme Mannschaft – das unterstreicht die Tabellensituation eindrücklich.

Wo das Spiel live zu sehen ist, welcher Sender überträgt und wann der Anstoß erfolgt – alle Infos gibt es hier im Überblick.

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund beginnt um 03.05.2026, 17:30.

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Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund wird live auf DAZN übertragen. Unten findest du alle Informationen zum TV-Sender und zum Livestream.

Das Spiel ist ein Sonntagsspiel in der Bundesliga – und Sonntagspartien werden in dieser Saison exklusiv von DAZN gezeigt. Wer das Duell der beiden Borussias live verfolgen möchte, benötigt ein aktives DAZN-Abonnement. Die Übertragung ist sowohl über die DAZN-App als auch über die Website verfügbar. Jetzt bei DAZN anmelden: https://prf.hn/click/camref:1101lfsmJ

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Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Bei Gladbach fehlen Tim Kleindienst, Tobias Sippel und Ngoumou verletzungsbedingt. Zudem ist Julian Castrop gesperrt. Sollte sich die Lage bis zum Spieltag ändern, werden die Informationen aktualisiert.

Bei Dortmund steht Felix Nmecha nicht zur Verfügung. Weitere Ausfälle sind derzeit nicht gemeldet. Eine bestätigte Startelf liegt für beide Teams noch nicht vor – Aktualisierungen folgen näher am Spieltag.

Form

Gladbach kommt mit einer Bilanz von null Siegen, vier Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein torloses 0:0 gegen Wolfsburg am 25. April. Davor trennte sich Gladbach 1:1 von Mainz 05. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:0 bei RB Leipzig. Insgesamt erzielte Gladbach in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte sechs.

Dortmund präsentiert sich in besserer Verfassung: drei Siege, eine Niederlage und eine weitere Niederlage stehen in den letzten fünf Spielen zu Buche. Der 4:0-Sieg gegen Freiburg am 26. April war der bislang deutlichste Erfolg in diesem Zeitraum. Zuvor setzte sich BVB auswärts mit 2:0 gegen Stuttgart durch und gewann 3:2 gegen den Hamburger SV. Niederlagen gab es gegen Hoffenheim (1:2) und Bayer Leverkusen (0:1). In fünf Spielen erzielte Dortmund zehn Tore und kassierte sechs.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 19. Dezember 2025 statt: Dortmund gewann das Heimspiel gegen Mönchengladbach in der Bundesliga mit 2:0. Im April 2025 setzte sich BVB erneut zuhause durch – diesmal mit 3:2. Betrachtet man die letzten fünf direkten Duelle, kommt Dortmund auf drei Siege, während Gladbach einmal gewann und eine Partie unentschieden endete. Das einzige Remis in diesem Zeitraum war das 1:1 im Dezember 2024 im Borussia-Park.





Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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