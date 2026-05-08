Sky oder DAZN für BVB? Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und Live Stream sehen

Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt im Signal Iduna Park zum Bundesliga-Duell. Beide Teams stehen vor einer wichtigen Partie in der Schlussphase der Saison.

Die jüngsten Wochen waren jedoch durchwachsen: Drei Niederlagen in den letzten fünf Ligaspielen haben Niko Kovac unter Druck gesetzt.

Kovac hat zuletzt öffentlich über sein Verhältnis zu Karim Adeyemi gesprochen und betonte, wie viel Zeit er in das Gespräch mit dem Flügelspieler investiert habe. Auch abseits des Platzes bewegt sich beim BVB einiges: Niklas Süle, der verletzt fehlt, hat dieser Tage seinen Rücktritt vom Profifußball zum Saisonende angekündigt.

Eintracht Frankfurt reist als Achter der Tabelle nach Dortmund. Die Hessen haben zuletzt ebenfalls Probleme gezeigt: Zwei Niederlagen in den vergangenen fünf Spielen, darunter ein 1:3 gegen RB Leipzig, trüben das Bild.

Für Frankfurt fällt Rasmus Nissen gesperrt aus, was die Optionen von Trainer Dino Toppmöller in der Defensive einschränkt. Die Gäste brauchen Punkte, um ihre Position im Tabellenmittelfeld zu festigen.

Das Signal Iduna Park wird einmal mehr für eine intensive Atmosphäre sorgen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt beginnt am 08.05.2026, 20:30.

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Das Bundesliga-Duell zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt wird live auf Sky WOW übertragen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt

Bundesliga - Bundesliga Signal Iduna Park

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Aufstellungen

Beim BVB fallen Felix Nmecha, Ramy Bensebaini, Emre Can und Niklas Süle verletzt aus. Süle hatte zuletzt seinen Rücktritt vom Profifußball zum Saisonende bekanntgegeben. Suspendierungen gibt es beim BVB keine. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Reggiani; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Svensson; Silva; Beier, Guirassy.

Bei Eintracht Frankfurt fehlt Nathan Collins verletzt. Rasmus Nissen ist gesperrt. Die voraussichtliche Aufstellung lautet: Zetterer; Brown, Skhiri, Koch, Amenda; Uzun, Kalimuendo-Muinga, Doan; Höjlund, Larsson; Burkardt. Weitere Informationen werden bei Bedarf näher am Spieltag ergänzt.

Form

Borussia Dortmund kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen in dieses Duell. Zuletzt verlor der BVB mit 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Zuvor hatte die Mannschaft Freiburg deutlich mit 4:0 geschlagen, kassierte aber auch Niederlagen gegen Hoffenheim (1:2) und Bayer Leverkusen (0:1). In diesen fünf Partien erzielte Dortmund sieben Tore und kassierte vier.

Eintracht Frankfurt weist eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Die jüngste Partie ging mit 1:2 gegen den Hamburger SV verloren. Zuvor trennten sich die Hessen von Augsburg mit 1:1, verloren gegen RB Leipzig mit 1:3 und gewannen auswärts bei Wolfsburg mit 2:1. Frankfurt erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte neun.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 9. Januar 2026 in der Bundesliga statt: Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund trennten sich mit 3:3. Zuvor gab es im DFB-Pokal am 28. Oktober 2025 ein 1:1 ebenfalls in Frankfurt. Aus den fünf vorliegenden Begegnungen hält Dortmund zwei Siege, Frankfurt einen, bei zwei Unentschieden.





Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Die Tabellen

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