Sky oder DAZN? FC Chelsea vs. Tottenham Hotspur heute im Live Stream und TV sehen

Der FC Chelsea empfängt Tottenham Hotspur in der Premier League im Stamford Bridge – ein Londoner Derby mit erheblicher Bedeutung für beide Klubs am Ende einer turbulenten Saison.

Für Chelsea steht mehr als nur Prestige auf dem Spiel. Die Blues kämpfen um die europäische Qualifikation, nachdem eine schwache Spielzeit mit einer 0:1-Niederlage gegen Manchester City im FA-Cup-Finale endete. Kapitän Reece James entschuldigte sich öffentlich bei den Fans für die mangelnden Ergebnisse.

Auch abseits des Platzes war die Woche für Chelsea alles andere als ruhig. Der Klub bestätigte offiziell die Verpflichtung von Xabi Alonso als neuen Cheftrainer, der am 1. Juli seinen Dienst an der Stamford Bridge antritt. Der Spanier erhält einen Vierjahresvertrag und soll den Klub langfristig zurück an die Spitze des englischen Fußballs führen.

Tottenham reist als Tabellensiebenzehnter nach West London und braucht dringend Punkte, um die eigene Situation zu stabilisieren. Die Spurs haben in den vergangenen Wochen zwar Siege gegen Aston Villa und Wolverhampton eingefahren, aber ihre Konstanz lässt zu wünschen übrig.

Beide Teams haben also handfeste Gründe, diese Partie ernstzunehmen. Für Chelsea geht es um Europa, für Tottenham um den Klassenerhalt. Das Londoner Derby verspricht Spannung bis zur letzten Minute.

Alle Informationen dazu, wo das Spiel live im TV und per Livestream übertragen wird, finden Sie im Folgenden.

Das Spiel zwischen FC Chelsea und Tottenham beginnt am 19.05.2026, 21:15.

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Das Chelsea-Derby gegen Tottenham wird in Deutschland bei Sky im Pay-TV und im Livestream sowie bei RTL+ übertragen. Nachfolgend finden Sie alle verfügbaren TV-Sender und Livestream-Optionen für das Spiel. Wer auf Reisen ist und aus dem Ausland schauen möchte, kann mithilfe eines VPN auf heimische Streaming-Dienste zugreifen und das Spiel trotzdem live verfolgen.

Anstoßzeit FC Chelsea gegen Tottenham

Premier League - Premier League Stamford Bridge

FC Chelsea vs. Tottenham: Aufstellungen

Form

Chelsea kommt mit einer durchwachsenen Form in dieses Derby. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holten die Blues nur einen Sieg – ein 1:0 gegen Leeds im FA Cup – und kassierten drei Niederlagen sowie ein Unentschieden. Zuletzt verloren sie das FA-Cup-Finale gegen Manchester City mit 0:1, davor trennten sie sich in der Liga 1:1 von Liverpool. Die 3:0-Niederlage gegen Brighton und das 1:3 gegen Nottingham Forest unterstreichen die Anfälligkeit in der Defensive.

Tottenham präsentiert sich in besserer Verfassung. Zwei Auswärtssiege gegen Aston Villa (1:2) und Wolverhampton (0:1) stehen in den letzten fünf Spielen zu Buche, allerdings auch eine Niederlage gegen Sunderland und zwei Unentschieden – zuletzt ein 1:1 bei Leeds. Die Spurs haben in diesem Zeitraum sieben Tore erzielt und sechs kassiert, wirken aber vor allem auswärts solide.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung zwischen beiden Klubs endete mit einem 0:1-Sieg für Chelsea – damals spielten die Spurs zu Hause in der Premier League im November 2025. In den letzten fünf direkten Duellen dominiert Chelsea klar: Die Blues gewannen vier dieser Partien, darunter ein eindrucksvolles 4:1 auswärts bei Tottenham im November 2023 und ein 3:4-Spektakel im Dezember 2024. Tottenham konnte in dieser Serie keinen einzigen Sieg verbuchen.





FC Chelsea vs. Tottenham: Die Tabellen

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