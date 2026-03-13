Goal.com
Bundesliga
team-logoBorussia Moenchengladbach
Borussia-Park
team-logoSt. Pauli
Lena Krey

Sky oder DAZN? Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV sehen

In der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach heute St. Pauli. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Freitag trifft Borussia Mönchengladbach auf den FC St. Pauli. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Borussia Park in Mönchengladbach.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Was die Übertragungsrechte der Bundesliga-Freitagsspiele betrifft, sind diese live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Aus diesem Grund ist der Pay-TV-Sender auch heute für die Übertragung von Gladbach vs. St. Pauli verantwortlich. Gezeigt wird das Duell auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD. Durch den Abend führt Moderatorin Katharina Kleinfeldt. 

Als Kommentatoren sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz. Zeitgleich ist das Bundesliga-Freitagsspiel auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky zu sehen. Zugriff darauf könnt Ihr Euch mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW sichern.

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen St. Pauli

crest
Bundesliga - Bundesliga
Borussia-Park
Bundesliga
Borussia Moenchengladbach crest
Borussia Moenchengladbach
BMG
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP

Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli: Aufstellungen

Borussia Moenchengladbach vs St. Pauli Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia MoenchengladbachHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestFCP
33
M. Nicolas
4
K. Diks
30
N. Elvedi
16
P. Sander
26
L. Ullrich
6
Y. Engelhardt
7
Kevin Stöger
29
J. Scally
9
F. Honorat
36
W. Mohya
15
H. Tabakovic
22
N. Vasilj
15
T. Ando
8
E. Smith
5
H. Wahl
16
J. Fujita
11
A. Pyrka
28
M. Pereira Lage
24
C. Metcalfe
21
L. Ritzka
7
J. Irvine
10
D. Sinani

3-4-2-1

FCPAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • E. Polanski

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Blessin

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Borussia Mönchengladbach

Nach dem Spiel beim FC Bayern München musste Borussia Mönchengladbach die Heimreise ohne Punkte antreten. Trotz engagierter Ansätze unterlagen die Fohlen dem Rekordmeister am Ende mit 1:4. Aktuell rangiert die Borussia auf dem zwölften Tabellenplatz und spürt den direkten Druck vom FC St. Pauli im Klassement. Die Kiezkicker lauern lediglich einen Zähler hinter den Gladbachern.

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli erkämpfte sich zuletzt ein respektables 0:0-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. Mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Partien konnte die Mannschaft zuletzt wenigstens etwas Boden gutmachen. 

Form

BMG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

FCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BMG

Letzte 5 Spiele

FCP

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

8

Erzielte Tore

4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

