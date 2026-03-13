Am heutigen Freitag trifft Borussia Mönchengladbach auf den FC St. Pauli. Anpfiff ist um 20.30 Uhr im Borussia Park in Mönchengladbach.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky oder DAZN? Borussia Mönchengladbach vs. FC St. Pauli heute im Live Stream und live im TV sehen

Was die Übertragungsrechte der Bundesliga-Freitagsspiele betrifft, sind diese live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Aus diesem Grund ist der Pay-TV-Sender auch heute für die Übertragung von Gladbach vs. St. Pauli verantwortlich. Gezeigt wird das Duell auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD. Durch den Abend führt Moderatorin Katharina Kleinfeldt.

Als Kommentatoren sind Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld im Einsatz. Zeitgleich ist das Bundesliga-Freitagsspiel auch im kostenpflichtigen Livestream bei Sky zu sehen. Zugriff darauf könnt Ihr Euch mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW sichern.

Anstoßzeit Borussia Mönchengladbach gegen St. Pauli

Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli: Aufstellungen

News über Borussia Mönchengladbach

Nach dem Spiel beim FC Bayern München musste Borussia Mönchengladbach die Heimreise ohne Punkte antreten. Trotz engagierter Ansätze unterlagen die Fohlen dem Rekordmeister am Ende mit 1:4. Aktuell rangiert die Borussia auf dem zwölften Tabellenplatz und spürt den direkten Druck vom FC St. Pauli im Klassement. Die Kiezkicker lauern lediglich einen Zähler hinter den Gladbachern.

News über St. Pauli

Der FC St. Pauli erkämpfte sich zuletzt ein respektables 0:0-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt. Mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten fünf Partien konnte die Mannschaft zuletzt wenigstens etwas Boden gutmachen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.