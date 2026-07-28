"Sieht stark danach aus": Bayern Münchens Manuel Neuer deutet Karriereende an

Im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters am oberbayerischen Tegernsee erklärte der 40-Jährige, dass die Spielzeit 2026/27 wahrscheinlich seine letzte als Profifußballer sein werde.

"Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist mein letztes Spiel – egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin. Aber es sieht stark danach aus, dass ich aufhöre", erklärte Neuer.

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