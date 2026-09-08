Schockstarre in Dortmund! Supertalent Konstantinos Karetsas muss vom Platz getragen werden

Ganz bitterer Moment für den BVB und Karetsas. Der griechische Flügelflitzer setzte sich nach 23 Minuten im Signal Iduna Park ohne Fremdeinwirkung plötzlich auf den Boden. Zuvor hatte er noch ein ganz normales Dribbling angezogen und einen Pass gespielt. Dann hob er jedoch den Arm und bat um Behandlung.

"Als die Ärzte gar nicht die Beine angeschaut haben, sondern nur am Oberkörper waren, ist es mir kalt den Rücken runter gelaufen. So eine Geschichte wünschen wir keinem. Das sind ganz fiese Bilder, die wir da sehen mussten", erklärte Dortmunds Klub-Ikone Mats Hummels als Experte bei Prime Video.

Mittlerweile befindet sich Karetsas auf dem Weg ins Krankenhaus. Wie der BVB mitteilte, klagte er über "Kreislaufprobleme". Eine erste Entwarnung konnten die Schwarzgelben zudem vermelden: "Kosta geht es den Umständen entsprechend gut." Nun sollen weitere Untersuchungen folgen.

Großes Pech: Wer fehlt aktuell alles beim BVB?

Für den BVB wäre ein längerer Ausfall von Karetsas ein schwerer Schlag. Neuzugang Giannis Konstantelias hatte sich bereits bei seinem ersten Bundesligaauftritt gegen den HSV am ersten Spieltag das Kreuzband gerissen und wird lange nicht zur Verfügung stehen.

Als sein Ersatz wurde Ethan Nwaneri vom FC Arsenal noch kurzfristig vor Ende der Transferperiode ausgeliehen. Nwaneri wurde am Dienstag für Karetsas eingewechselt.

Auch in der Defensive plagen die Dortmunder aktuell Verletzungssorgen. Cheftrainer Niko Kovac musste beim Duell gegen Villarreal Nico Schlotterbeck, Emre Can und Filippo Mane ersetzen.

Ramy Bensebaini ist wegen einer Brustkorbprellung ebenfalls noch angeschlagen, er wäre jedoch ohnehin aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Spiel bei Atalanta Bergamo (1:4) im Februar nicht spielberechtigt.