Schlotterbeck lobt Transferpolitik des BVB: "Habe das Gefühl, dass mit der Mannschaft einiges gehen kann"

Borussia Dortmund hat im vergangenen Transfersommer ordentlich auf den Putz gehauen und den Kader mit mehreren Neuzugängen verstärkt. Kapitän Nico Schlotterbeck bewertet die Transferoffensive des BVB äußerst positiv. Besonders angetan hat es ihm dabei Joane Gadou, mit dem er das Abwehrzentrum bildet.

"Die Neuzugänge, die kamen, sind alle auf einem Top-Niveau. Wenn ich da nur an Joane Gadou neben mir in der Innenverteidigung denke: Das ist schon höchste Klasse", schwärmte der 26-Jährige im Interview mit klubeigenen Medien.

Schlotterbeck kann den neuen Kader seit vergangenem Wochenende umso besser einschätzen, da er nach langer Verletzungspause selbst wieder auf dem Platz stand. Beim 3:0-Sieg gegen den SC Paderborn feierte der Abwehrchef sein Comeback und stand 77 Minuten auf dem Rasen.

"Ich freue mich sehr und habe auch das Gefühl, dass mit der Mannschaft einiges gehen kann.", sagte Schlotterbeck anschließend. Gleichzeitig sprach der Innenverteidiger offen über die schwierige Zeit während seiner Verletzungspause. Die 84 Tage bis zu seinem Comeback seien "extrem hart" gewesen und die "bisher schwerste Zeit im Fußball" gewesen.

"Wenn ich verletzt bin, bin ich nicht der Bestgelaunte", gab Schlotterbeck zu. Umso größer war die Erleichterung über seine Rückkehr auf den Platz. "Mit dem Fußball gehen wir ja schon einer gewissen Sucht nach, und ich habe es vermisst, wieder vor den Fans zu spielen", erklärte der Kapitän.

Nico Schlotterbeck freut sich auf due Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp

Erst drei Tage vor dem Paderborn-Spiel war Schlotterbeck wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Seine Verletzung hatte er im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) am 20. Juni erlitten. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Schlotterbeck am Donnerstag für die komplette Länderspielphase nominiert.

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"Ich freue mich total darauf. Es ist eine neue Ära, die er einleitet, und ich hoffe, eine erfolgreiche", sagte der Abwehrspieler. Über seinen neuen Nationaltrainer sagt er: "Die Vita, die er hier in Dortmund und in Liverpool hat, ist richtig, richtig gut."