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Borussia Dortmund v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Marko Brkic

Schlotterbeck lobt Transferpolitik des BVB: "Habe das Gefühl, dass mit der Mannschaft einiges gehen kann"

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Schlotterbeck
J. Gadou

Nico Schlotterbeck gerät bei einem BVB-Neuzugang ins Schwärmen und ist froh, dass er seine lage Verletzungspause hinter sich gelassen hat.

Borussia Dortmund hat im vergangenen Transfersommer ordentlich auf den Putz gehauen und den Kader mit mehreren Neuzugängen verstärkt. Kapitän Nico Schlotterbeck bewertet die Transferoffensive des BVB äußerst positiv. Besonders angetan hat es ihm dabei Joane Gadou, mit dem er das Abwehrzentrum bildet.

"Die Neuzugänge, die kamen, sind alle auf einem Top-Niveau. Wenn ich da nur an Joane Gadou neben mir in der Innenverteidigung denke: Das ist schon höchste Klasse", schwärmte der 26-Jährige im Interview mit klubeigenen Medien.

Schlotterbeck kann den neuen Kader seit vergangenem Wochenende umso besser einschätzen, da er nach langer Verletzungspause selbst wieder auf dem Platz stand. Beim 3:0-Sieg gegen den SC Paderborn feierte der Abwehrchef sein Comeback und stand 77 Minuten auf dem Rasen.

"Ich freue mich sehr und habe auch das Gefühl, dass mit der Mannschaft einiges gehen kann.", sagte Schlotterbeck anschließend. Gleichzeitig sprach der Innenverteidiger offen über die schwierige Zeit während seiner Verletzungspause. Die 84 Tage bis zu seinem Comeback seien "extrem hart" gewesen und die "bisher schwerste Zeit im Fußball" gewesen.

"Wenn ich verletzt bin, bin ich nicht der Bestgelaunte", gab Schlotterbeck zu. Umso größer war die Erleichterung über seine Rückkehr auf den Platz. "Mit dem Fußball gehen wir ja schon einer gewissen Sucht nach, und ich habe es vermisst, wieder vor den Fans zu spielen", erklärte der Kapitän.

Nico Schlotterbeck freut sich auf due Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp

Erst drei Tage vor dem Paderborn-Spiel war Schlotterbeck wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Seine Verletzung hatte er im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) am 20. Juni erlitten. Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Schlotterbeck am Donnerstag für die komplette Länderspielphase nominiert.

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images

"Ich freue mich total darauf. Es ist eine neue Ära, die er einleitet, und ich hoffe, eine erfolgreiche", sagte der Abwehrspieler. Über seinen neuen Nationaltrainer sagt er: "Die Vita, die er hier in Dortmund und in Liverpool hat, ist richtig, richtig gut."

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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