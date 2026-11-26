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Was wie eine Win-win-Situation wirkte, entwickelte sich zum Problemfall: Der SCF zieht nun die Reißleine.

Bundesligist SC Freiburg wird Louey Ben Farhat vorzeitig in den Breisgau beordern. Wie transfermarkt.de berichtet, soll die ursprünglich noch bis zum Saisonende laufende Leihe des 20-Jährigen an den Karlsruher SC abgebrochen werden.

Hintergrund ist die Entwicklung Ben Fahrhats beim KSC. Dort hat der Senkrechtstarter der Vorsaison seinen Stammplatz in der Offensive von Cheftrainer Maximilian Senft verloren. Er bringt es 2026/27 nur auf acht Einsätze, davon keiner über die volle Distanz. Auf sein erstes Tor in dieser Spielzeit wartet der Angreifer noch, er lieferte einen Assist.

Eine Ausbeute, die im krassen Gegensatz zur vergangenen Saison steht: Da trumpfte Ben Farhat im KSC-Dress groß auf. Trotz einer längeren Zwangspause wegen eines Mittelfußbruches sammelte er 20 Einsätze, in denen er sechs Tore erzielte und zwei Vorlagen beisteuerte. Er rief mehrere Klubs auf den Plan, die ihn verpflichten wollten. Freiburg machte das Rennen und holte Ben Farhat am Deadline Day. 7,5 Millionen Euro Ablöse flossen, weitere 2,5 Millionen Euro können in Form von Boni noch dazukommen. Außerdem wurde Ben Farhat für ein Jahr zurück nach Karlsruhe verliehen.

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Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach frohlockte damals unter anderem: "Mit der Leihe zum KSC haben wir ein optimales Modell gefunden. Louey wird dort weiter Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln können. Gleichzeitig beginnt direkt eine enge Anbindung an den Sport-Club. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit allen Beteiligten, die sobald als möglich los geht."

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Aus der vermeintlichen Win-Win-Situation ist allerdings nun eine "sehr spezielle Situation" geworden. So nannte sie jedenfalls Senft kürzlich im kicker. Da erklärte der Coach: "Louey hat im Sommer seinen großen Wurf gemacht. Wir alle beim KSC hatten die Hoffnung, dass die sofortige Rückleihe funktioniert, wie es bei Hakan Calhanoglu damals der Fall war, als er an den HSV verkauft wurde und dann zurückkam. Bei Ben Farhat hat es bisher leider überhaupt nicht so geklappt. Das hat nichts mit unserer Spielweise zu tun. Unsere Spielweise sehe ich als ist eine sehr gute Vorstufe zu der, die Freiburg praktiziert."

Getty Images

SC Freiburg will Louey Ben Farhat nicht direkt wieder verleihen

Näher ging Senft aber nicht auf Ben Farhats Probleme ein. Eine erneute Leihe soll es nach dem Ende des Deals mit dem KSC laut transfermarkt.de nicht geben. Freiburg plane mit ihm und ein weiterer Transfer sei "nicht angedacht". Ben Farhats Vertrag beim Tabellendritten der Bundesliga läuft bis 2029.

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Für Wirbel sorgte in den vergangenen Wochen Ben Farhats Nationalmannschaftszukunft. Nachdem er im März für Tunesiens A-Elf debütiert und zwei Länderspiele bestritten hatte, entschied er sich für einen Verbandswechsel. Während der vergangenen Länderspielpause lief der gebürtige Waiblinger zweimal für die deutsche U21 auf.