Sassuolo gegen Napoli wird im TV und Livestream von DAZN Italia übertragen. Den Kanal und den Link zum Livestream findet Ihr unten.

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Italien Serie A - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Das Mapei Stadium in Reggio Emilia ist Schauplatz des Serie-A-Spiels zwischen Sassuolo und Napoli am 13. Spieltag. Gespielt wird am Sonntag, 29. November.

Sassuolo steckt in einer schwierigen Phase. Auch die Verpflichtung von Roberto D'Aversa als Nachfolger von Alberto Aquilani hat keine Wende gebracht: Am vergangenen Sonntag verlor Sassuolo gegen Genoa und steckt nun im Abstiegskampf. In der Tabelle steht das Team auf Platz 17.

Napoli kommt nach einem 2:2 bei Manchester City in der Champions League und einem 1:0 gegen Torino in der Liga. Massimiliano Allegri hat neues Vertrauen gewonnen, doch die Verletztenliste wird nicht kürzer.

Am schwersten wiegt der Ausfall von Kevin De Bruyne, der nach dem Spiel im Etihad wegen muskulärer Ermüdung pausieren muss. Auch Lobotka und Vergara fallen weiterhin aus. Im Mittelfeld dürfte Anguissa zum Einsatz kommen.

Bei D'Aversa wird die Dreierkette erwartet, die bereits gegen Genoa zu sehen war. Berardi und Laurienté führen die Offensive an. Der Tabellenneunte Napoli will nach dem starken Auftritt in England Konstanz zeigen.

Hier findet Ihr alle Informationen zu Anstoßzeit, TV-Sender und Livestream für das Spiel.

Neuigkeiten zu den Teams

D'Aversas Sassuolo muss auf Kone, Leysen, Volpato, Bakola, Boloca, Paz, Adzic und Skjellerup verzichten. Gesperrte Spieler gibt es nicht. In der voraussichtlichen Startelf stehen Muric, Idzes, Caleta-Car, Walukiewicz, Thorstvedt, Van Der Brempt, Matic, Doig, Laurienté, Esposito und Berardi.

Allegris Napoli muss ohne Lobotka, Vergara, Buongiorno, Meret und Alisson Santos auskommen. Gesperrte Spieler gibt es ebenfalls nicht. Zur voraussichtlichen Startelf gehören Milinkovic-Savic, Rrahmani, Rafa Marin, Beukema, Olivera, Gilmour, Politano, McTominay, Anguissa, Lang und Hojlund. Weitere Informationen könnten kurz vor dem Anstoß folgen.

Aktuelle Form

Sassuolo hat die letzten fünf Ligaspiele allesamt verloren. Die Bilanz lautet null Siege, null Unentschieden und fünf Niederlagen. Zuletzt gab es am 22. November ein 0:2 gegen Genoa. Davor standen ein 3:0 gegen Roma, ein 2:4 gegen Fiorentina, ein 2:6 gegen Lazio und ein 0:2 gegen Como. Insgesamt hat Sassuolo vier Tore erzielt und 17 kassiert.

Napoli hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es am 24. November in der Champions League ein 2:2 gegen Manchester City, davor ein 1:0 gegen Torino. Hinzu kommen ein 1:1 gegen Lazio, eine 4:1-Niederlage gegen Porto und ein 0:2 gegen Juventus. Die Gesamtbilanz beträgt sechs erzielte und zehn kassierte Tore.

Bisherige Duelle

Das jüngste Duell war Napolis 1:0 gegen Sassuolo in der Serie A am 17. Januar 2026. Napoli hat alle fünf berücksichtigten Begegnungen gewonnen, Sassuolo holte keinen Punkt. Napoli erzielte dabei elf Tore und kassierte eines.

Tabelle

In der Serie A steht Sassuolo auf Platz 17, Napoli auf Platz neun.