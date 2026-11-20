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Italien Serie A - Spielwoche 12 22. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo gegen Genoa wird live auf DAZN übertragen. Der Anbieter hält die Rechte an allen 380 Spielen der Serie A 2026/27. Um die Partie zu verfolgen, ist ein aktives Abonnement der Plattform erforderlich.

Sassuolo empfängt Genoa im Mapei Stadium – Città del Tricolore in Reggio Emilia zu einem Serie-A-Spiel, das für beide Teams zu einem heiklen Zeitpunkt kommt.

Sassuolo steckt in einer schweren Krise: fünf Niederlagen in Folge in der Liga, 20 Gegentore und eine Krise, die Alberto Aquilani bereits den Job gekostet hat. Roberto D'Aversa sitzt nun bei Sassuolo auf der Trainerbank und soll die besorgniserregende Entwicklung umkehren.

Daniele De Rossis Genoa reist in deutlich besserer Verfassung nach Reggio Emilia. Das Team hat drei Spiele in Folge gewonnen, darunter ein überzeugendes 2:0 gegen Juventus, und tritt mit viel Selbstvertrauen und einer erfreulichen Tabellenposition an.

Die Ausfallliste belastet Sassuolo: Berardi, Adzic, Boloca und weitere Spieler stehen nicht zur Verfügung. Damit bleiben D'Aversa im Mittelfeld und im Angriff nur begrenzte Optionen.

Auch Genoa hat eigene Probleme: Frendrup und Nuredini fehlen, doch der Kader hat gezeigt, dass er genügend Tiefe besitzt, um die Ausfälle aufzufangen.

In der Serie A steht Sassuolo auf Platz 17, Genoa auf Platz 13. Hier findet Ihr alle Informationen dazu, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Neuigkeiten zu den Teams

Sassuolo muss auf mehrere Spieler verzichten: Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi und Vasilije Adzic fallen allesamt aus. D'Aversa dürfte Muric im Tor aufbieten, davor eine Abwehr mit Walukiewicz, Idzes und Caleta-Car. Im Angriff sollen Esposito und Lauriente spielen.

Bei Genoa kehren fast alle Stammspieler zurück: Nur Joi Xheto Nuredini und Morten Frendrup fehlen. De Rossi setzt voraussichtlich auf Bijlow im Tor, Osmajic als Anspielstation im Angriff und Vitinha zu dessen Unterstützung. Weitere Informationen zum Zustand der Spieler werden kurz vor dem Anpfiff verfügbar sein.

Aktuelle Form

Sassuolo hat seine letzten fünf Serie-A-Spiele allesamt verloren, dabei neun Tore erzielt und 20 kassiert. Die jüngste Niederlage war ein 0:3 gegen die Roma. Zuvor hatte Sassuolo ein 2:6 gegen Lazio und ein 2:4 gegen die Fiorentina hinnehmen müssen. Eine Bilanz, die von einer Mannschaft in großen Schwierigkeiten zeugt, insbesondere in der Defensive.

Genoa verbuchte dagegen in den letzten fünf Spieltagen drei Siege und zwei Niederlagen. Das Team gewann auswärts beim Lecce mit 2:1 und zu Hause gegen Juventus mit 2:0, unterlag am vergangenen Spieltag aber dem AC Mailand mit 1:2. Insgesamt erzielte Genoa in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Teams fand im April 2026 statt, als Genoa zu Hause in der Serie A mit 2:1 gewann. In den letzten fünf Begegnungen siegte Genoa dreimal und Sassuolo einmal, eine Partie endete unentschieden. Das einzige Remis zwischen beiden war das 1:1 im Januar 2022.

Tabelle

In der Serie A steht Sassuolo derzeit auf Platz 17, Genoa belegt Tabellenplatz 13.