S04-Boss enthüllt Details: Top-Transfer des FC Schalke 04 beinahe geplatzt

Am Sky-Mikrofon gab Baumann bekannt, dass der Deal am Ende nur Sekunden vor Transferschluss realisiert werden konnte: "Als wir die Bestätigung bekommen haben, dass im System des DFB alles hochgeladen ist, waren es 35 Sekunden vor Transferschluss."

Dabei entpuppte sich vor allem die Technik als unerwartetes Hindernis. "Was früher das Faxgerät war, ist heute die digitale Welt mit Dingen wie der digitalen Unterschrift", so Baumann, der für Schalke seit 2025 als Sport-Geschäftsführer tätig ist.

Da die Zeit fehlte, wurde ein Medizincheck bei Hwang auch erst nach der offiziellen Unterschrift durchgeführt. "Natürlich ist das ein gewisses Risiko, aber es ist bei einem Leihgeschäft über zehn Monate überschaubar. Hätten wir drei Millionen Euro investiert, hätten wir es nicht gemacht", erklärte Baumann.

Schalke machte die das Leihgeschäft des 30-jährigen Südkoreaners am gestrigen Dienstag perfekt. Hwang wird für die kommende Spielzeit von den Wolverhampton Wanderers ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

Welche Spieler verpflichtete der FC Schalke 04 in diesem Sommer?

Nach Satoshi Tanaka (Düsseldorf), Junior Dina Ebimbe (Frankfurt), Junior Adamu (Freiburg), Kevin Müller (Heidenheim), Maximilian Wöber (Leeds) und Robin Gosens (Florenz) ist der Angreifer der sechste externe Neuzugang der Knappen. Zudem wurden die ausgelaufenen Verträge von Edin Dzeko und Loris Karius verlängert.

Sein S04-Debüt könnte Hwang bereits am kommenden Samstag feiern, wenn Königsblau in der Bundesliga den FC Bayern München empfängt. Am ersten Spieltag hatte Schalke beim Bundesliga-Comeback eine 0:3-Niederlage gegen den FC Augsburg kassiert.