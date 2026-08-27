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FC Tokyo v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Jonas Rütten

Rückkehr in die Heimat? Supertalent des BVB soll einem Spitzenklub angeboten worden sein

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L. Reggiani

Beim BVB könnte sich noch etwas auf der Abgangsseite tun und den Schwarzgelben eine ordentliche Millionensumme einbringen.

In der vergangenen Saison war Luca Reggiani noch einer der großen Gewinner bei Borussia Dortmund. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger profitierte von Verletzungssorgen und dem Blitz-Abgang von Leihspieler Aaron Anselmino und kam somit überraschend zu seinen ersten neun Profispielen für die Schwarzgelben, in denen ihm sogar ein Tor gelang.

Reggiani hinterließ einen bleibenden und guten Eindruck und wurde mit einem Profivertrag belohnt. Im Juni debütierte er sogar für die italienische A-Nationalmannschaft. Doch nun könnte auf den steilen Aufstieg beim BVB eine unliebsame Stagnation folgen. Reggiani gilt als großer Verlierer der Sommervorbereitung.

In Joane Gadou verpflichtete der BVB einen neuen hochkarätigen Konkurrenten, dem die Zukunft gehören soll. Auch Filippo Mane soll im internen Ranking an Reggiani vorbeigezogen sein, zudem werden Nico Schlotterbeck (Innenbandriss) und Emre Can (Kreuzbandriss) im Saisonverlauf als weitere Innenverteidiger-Optionen zurückkehren. Schlotterbeck wird mit seinem Comeback dann wieder seine angestammte Position als Abwehrchef übernehmen.

Beim Pflichtspielauftakt gegen den FC Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup drückte Reggiani erwartungsgemäß 90 Minuten lang die Bank, beim Auftaktsieg gegen Fulham (4:1) im Premier League International Cup der U21 hinterließ er bei der Dortmunder Junioren-Auswahl um Justin Lerma, Kaua Prates, Mathis Albert und Takato Yamamoto einen souveränen Eindruck.

Kehrt Luca Reggiani vom BVB nach Italien zurück?

Es könnte der letzte Auftritt von Reggiani im BVB-Trikot gewesen sein. Denn wie Transferjournalist Matteo Moretto berichtet, wurde Reggiani der AC Milan angeboten. Aktuell sollen die Verantwortlichen der Rossoneri über einen Transfer des 18-Jährigen diskutieren. Auch Stadtrivale Inter gilt als interessiert und soll bereits Kontakt zum Umfeld des Innenverteidigers aufgenommen haben.

LUCA REGGIANI BORUSSIA DORTMUND Getty Images

Reggiani sei seinerseits offen für eine Rückkehr in sein Heimatland, eine Leihe komme indes für beide Mailänder Klubs nicht in Frage. Dem BVB müsste also ein lukratives Angebot vorliegen, wenn das große Innenverteidiger-Talent die Vereinsfarben im Sommer wechseln soll.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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