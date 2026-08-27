Rückkehr in die Heimat? Supertalent des BVB soll einem Spitzenklub angeboten worden sein

In der vergangenen Saison war Luca Reggiani noch einer der großen Gewinner bei Borussia Dortmund. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger profitierte von Verletzungssorgen und dem Blitz-Abgang von Leihspieler Aaron Anselmino und kam somit überraschend zu seinen ersten neun Profispielen für die Schwarzgelben, in denen ihm sogar ein Tor gelang.

Reggiani hinterließ einen bleibenden und guten Eindruck und wurde mit einem Profivertrag belohnt. Im Juni debütierte er sogar für die italienische A-Nationalmannschaft. Doch nun könnte auf den steilen Aufstieg beim BVB eine unliebsame Stagnation folgen. Reggiani gilt als großer Verlierer der Sommervorbereitung.

In Joane Gadou verpflichtete der BVB einen neuen hochkarätigen Konkurrenten, dem die Zukunft gehören soll. Auch Filippo Mane soll im internen Ranking an Reggiani vorbeigezogen sein, zudem werden Nico Schlotterbeck (Innenbandriss) und Emre Can (Kreuzbandriss) im Saisonverlauf als weitere Innenverteidiger-Optionen zurückkehren. Schlotterbeck wird mit seinem Comeback dann wieder seine angestammte Position als Abwehrchef übernehmen.

Beim Pflichtspielauftakt gegen den FC Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup drückte Reggiani erwartungsgemäß 90 Minuten lang die Bank, beim Auftaktsieg gegen Fulham (4:1) im Premier League International Cup der U21 hinterließ er bei der Dortmunder Junioren-Auswahl um Justin Lerma, Kaua Prates, Mathis Albert und Takato Yamamoto einen souveränen Eindruck.

Kehrt Luca Reggiani vom BVB nach Italien zurück?

Es könnte der letzte Auftritt von Reggiani im BVB-Trikot gewesen sein. Denn wie Transferjournalist Matteo Moretto berichtet, wurde Reggiani der AC Milan angeboten. Aktuell sollen die Verantwortlichen der Rossoneri über einen Transfer des 18-Jährigen diskutieren. Auch Stadtrivale Inter gilt als interessiert und soll bereits Kontakt zum Umfeld des Innenverteidigers aufgenommen haben.

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Reggiani sei seinerseits offen für eine Rückkehr in sein Heimatland, eine Leihe komme indes für beide Mailänder Klubs nicht in Frage. Dem BVB müsste also ein lukratives Angebot vorliegen, wenn das große Innenverteidiger-Talent die Vereinsfarben im Sommer wechseln soll.