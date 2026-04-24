Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden eröffnen am heutigen Freitag, 24. April, den 31. Spieltag der 2. Bundesliga. Anpfiff in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ist um 18.30 Uhr.

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

RTL oder nur live bei Sky: Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. Dynamo Dresden heute live im TV und Live Stream?

Das Duell zwischen Düsseldorf und Dresden wird nur bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender verfügt über die Rechte an allen Partien der 2. Bundesliga, die Vorberichterstattung startet dort um 18.00 Uhr.

Die Freitagskonferenz, in der auch das Parallelspiel 1. FC Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig integriert ist, läuft zusätzlich auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD. Beide Übertragungen gibt es zudem als Livestream über SkyGo oder WOW.

Bei RTL wird hingegen nur das Topspiel der Woche am Samstag gezeigt.

Themen der Woche: Was war bei Fortuna Düsseldorf los?

Fortuna Düsseldorf steckt in der entscheidenden Saisonphase in der Krise: Fünf Niederlagen in Serie haben das Team von Trainer Alexander Ende auf den vorletzten Tabellenplatz der 2. Bundesliga abrutschen lassen. Im unteren Tabellendrittel geht es jedoch eng zur Sache - der Rückstand auf Rang zehn beträgt lediglich fünf Punkte.

Themen der Woche: Was war bei Dynamo Dresden los?

Dresden rangiert auf Platz elf und ist ebenfalls noch nicht gerettet, ist jedoch besser in Form. Die Sachsen wollen heute ihren dritten Sieg in Folge einfahren.

Fortuna Düsseldorf vs. Dynamo Dresden: Anstoßzeit

Fortuna Düsseldorf vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Fortuna Duesseldorf vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer A. Ende Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Stamm

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Fortuna Düsseldorf vs. Dynamo Dresden: Form

Fortuna Düsseldorf vs. Dynamo Dresden: Bilanz direkte Duelle

Fortuna Düsseldorf vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

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