RTL oder nur live bei Sky? SV Darmstadt 98 vs. SC Paderborn heute live im TV und Live Stream sehen

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den SC Paderborn zum Zweitliga-Duell zweier Mannschaften, die in der Tabelle eng beieinander liegen.

Darmstadt steckt in einem beunruhigenden Formtief. Die Lilien haben aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur zwei Punkte geholt und zuletzt gegen Preußen Münster nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Defensive wirkt anfällig, die Offensive zu selten zwingend.

Paderborn reist mit gemischten Gefühlen an. Zwar gelang zuletzt ein Remis gegen Karlsruher SC, doch das 1:5-Debakel gegen Elversberg sitzt noch tief. Die Ostwestfalen brauchen eine deutliche Reaktion, um ihren Tabellenplatz zu festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Paderborn beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

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Die Partie zwischen Darmstadt und Paderborn wird live bei Sky übertragen. Weiter unten findet ihr alle Infos zum TV-Sender und zum Live-Stream.

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Anstoßzeit Darmstadt gegen Paderborn

Darmstadt vs. Paderborn: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Darmstadt kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Zweitliga-Partien holten die Lilien nur zwei Punkte bei null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt trennte man sich von Preußen Münster mit 1:1, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Karlsruher SC. Insgesamt erzielte Darmstadt in diesem Zeitraum acht Tore, kassierte aber neun Gegentreffer. Drei aufeinanderfolgende Spiele ohne Sieg unterstreichen die angespannte Lage.

Paderborn präsentiert sich ähnlich unbeständig. Aus fünf Spielen resultieren ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Das 1:5 gegen Elversberg war ein herber Rückschlag, doch das 2:2 gegen Karlsruher SC zuletzt zeigte zumindest Reaktionsvermögen. Paderborn traf in diesen fünf Partien elfmal, ließ sich aber auch dreizehn Gegentore einschenken. Der einzige Sieg, ein 4:3 gegen Magdeburg, zeigt, dass die Mannschaft offensiv durchaus gefährlich sein kann.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 19. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt und endete 2:2 – damals war Paderborn Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Paderborn zweimal gewonnen, Darmstadt ebenfalls zweimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden. Beide Klubs haben sich in dieser Serie insgesamt neun Tore erzielt.





Darmstadt vs. Paderborn: Die Tabellen

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