Goal.com
LiveTickets
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDarmstadt
Merck-Stadion am Böllenfalltor
team-logoPaderborn
Ansehen auf Sky WOW
GOAL

RTL oder nur live bei Sky? SV Darmstadt 98 vs. SC Paderborn heute live im TV und Live Stream sehen

Darmstadt - Paderborn
Darmstadt
Paderborn
Deutschland 2 Bundesliga

In der 2. Bundesliga spielt Darmstadt gegen Paderborn. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im Merck-Stadion am Böllenfalltor empfängt Darmstadt den SC Paderborn zum Zweitliga-Duell zweier Mannschaften, die in der Tabelle eng beieinander liegen.

Darmstadt steckt in einem beunruhigenden Formtief. Die Lilien haben aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur zwei Punkte geholt und zuletzt gegen Preußen Münster nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Die Defensive wirkt anfällig, die Offensive zu selten zwingend.

Paderborn reist mit gemischten Gefühlen an. Zwar gelang zuletzt ein Remis gegen Karlsruher SC, doch das 1:5-Debakel gegen Elversberg sitzt noch tief. Die Ostwestfalen brauchen eine deutliche Reaktion, um ihren Tabellenplatz zu festigen.

Wo das Spiel live zu sehen ist und wann der Anstoß erfolgt, erfahrt ihr im Folgenden.

Das Spiel zwischen Darmstadt und Paderborn beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur live bei Sky? SV Darmstadt 98 vs. SC Paderborn heute live im TV und Live Stream sehen


Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn ihr euch über einen unserer Links anmeldet.

Die Partie zwischen Darmstadt und Paderborn wird live bei Sky übertragen. Weiter unten findet ihr alle Infos zum TV-Sender und zum Live-Stream.

Wer sich auf Reisen befindet und aus dem Ausland auf gewohnte Streaming-Dienste zugreifen möchte, kann dafür ein VPN nutzen. Mit einem Virtual Private Network lässt sich der eigene Standort verschlüsseln, sodass ihr auch im Ausland auf euren heimischen Anbieter zugreifen könnt.

Sky WOW

Sky WOW

Hier ansehen

Anstoßzeit Darmstadt gegen Paderborn

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Merck-Stadion am Böllenfalltor

Darmstadt vs. Paderborn: Aufstellungen

Darmstadt vs Paderborn Voraussichtliche Aufstellungen

Darmstadt crest
Darmstadt
SVD
Aufstellung
Paderborn crest
Paderborn
SCP
Paderborn crest
Paderborn
SCP

Trainer

  • F. Kohfeldt

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

SVD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

SCP
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/14
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
5/5

Darmstadt kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel. Aus den vergangenen fünf Zweitliga-Partien holten die Lilien nur zwei Punkte bei null Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt trennte man sich von Preußen Münster mit 1:1, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Karlsruher SC. Insgesamt erzielte Darmstadt in diesem Zeitraum acht Tore, kassierte aber neun Gegentreffer. Drei aufeinanderfolgende Spiele ohne Sieg unterstreichen die angespannte Lage.

Paderborn präsentiert sich ähnlich unbeständig. Aus fünf Spielen resultieren ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen. Das 1:5 gegen Elversberg war ein herber Rückschlag, doch das 2:2 gegen Karlsruher SC zuletzt zeigte zumindest Reaktionsvermögen. Paderborn traf in diesen fünf Partien elfmal, ließ sich aber auch dreizehn Gegentore einschenken. Der einzige Sieg, ein 4:3 gegen Magdeburg, zeigt, dass die Mannschaft offensiv durchaus gefährlich sein kann.


Bilanz direkte Duelle

SVD

Letzte 5 Spiele

SCP

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 19. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt und endete 2:2 – damals war Paderborn Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, hat Paderborn zweimal gewonnen, Darmstadt ebenfalls zweimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden. Beide Klubs haben sich in dieser Serie insgesamt neun Tore erzielt.


Darmstadt vs. Paderborn: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPNJetzt anmelden
Werbung