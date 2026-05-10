RTL oder nur live bei Sky? Preußen Münster vs. Darmstadt 98 heute live im TV und Live Stream sehen

Im LVM-Preußenstadion in Münster empfängt Preußen Münster den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga. Für beide Mannschaften geht es in dieser Partie um mehr als nur drei Punkte – die Tabellensituation verleiht dem Duell erhebliches Gewicht.

Preußen Münster steht als Tabellenletzter mit dem Rücken zur Wand. Der Klassenerhalt ist für die Westfalen in weite Ferne gerückt, und die jüngsten Ergebnisse haben die Lage nicht verbessert. Ein Sieg ist für den Aufsteiger schlicht Pflicht.

Darmstadt hingegen belegt einen soliden Mittelfeldplatz und reist mit deutlich mehr Ruhe nach Münster. Die Lilien haben zwar zuletzt geschwächelt, sind aber in einer komfortableren Ausgangslage als der Gastgeber.

Die Formkurve der Münsteraner zeigt in die falsche Richtung: Aus den letzten fünf Ligaspielen holten sie nur zwei Punkte. Darmstadt war zuletzt ebenfalls nicht in Bestform, verlor drei der vergangenen fünf Partien.

Beide Teams kennen sich aus dieser Saison bereits – die Begegnung in der Hinrunde gewann Darmstadt knapp. Münster wird auf eigenem Platz alles riskieren müssen.

Nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, dem Live-Stream und der Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Preussen Muenster und Darmstadt beginnt am 10.05.2026, 13:30.

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Anstoßzeit Preußen Münster gegen Darmstadt

Preußen Münster vs. Darmstadt: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Preußen Münster kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Ligaspielen holten die Westfalen keinen einzigen Sieg – zwei Unentschieden und drei Niederlagen stehen zu Buche. Zuletzt trennten sie sich von Hannover 96 mit 3:3, davor unterlagen sie Arminia Bielefeld mit 2:3. Insgesamt erzielte Münster in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum sieben Tore, kassierte aber zehn – eine Defensive, die zu oft ins Wanken gerät.

Darmstadt weist eine ähnlich durchwachsene jüngste Form auf: Vier Niederlagen und ein Remis in fünf Spielen. Die Lilien verloren zuletzt gegen den Karlsruher SC mit 1:2 und kamen gegen Elversberg nicht über ein 3:3 hinaus. Mit fünf erzielten Toren bei neun Gegentoren fehlt auch Darmstadt derzeit die nötige Stabilität.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 14. Dezember 2025 in der 2. Bundesliga statt – Darmstadt gewann damals zu Hause mit 1:0 gegen Preußen Münster. Das Hinrundenspiel dieser Saison endete mit einem knappen Sieg für die Lilien. Aus den letzten drei Pflichtspielbegegnungen in der 2. Bundesliga holte Darmstadt zwei Siege bei einem Unentschieden, Münster wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg.





Preußen Münster vs. Darmstadt: Die Tabellen

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