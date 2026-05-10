RTL oder nur live bei Sky? Hertha BSC (Berlin) vs. Greuther Fürth heute live im TV und Live Stream sehen

Im Olympiastadion empfängt Hertha Berlin den Tabellen-17. Greuther Fürth in einem Zweitliga-Duell mit erheblicher Bedeutung für beide Seiten der Tabelle.

Die Berliner stecken in einer tiefen Formkrise. Drei Niederlagen aus den vergangenen vier Pflichtspielen haben Hertha in der Tabelle auf Rang sechs gedrückt – ein Platz, der keine direkte Aufstiegsperspektive bietet.

Greuther Fürth kämpft dagegen um den Klassenerhalt. Als 17. der 2. Bundesliga ist der Rückstand auf einen sicheren Platz nach wie vor beunruhigend, und die jüngsten Ergebnisse haben wenig Sicherheit gebracht.

Fürth reist mit gemischten Gefühlen an. Das 1:1 gegen Nürnberg zuletzt war ein Punkt, der kaum beruhigt. Die Franken brauchen Zähler, um den Abstieg noch abzuwenden.

Wo das Spiel übertragen wird, welcher Sender live dabei ist und wann der Anstoß erfolgt – alle Informationen dazu sind nachfolgend zusammengefasst.

Das Spiel zwischen Hertha Berlin und Greuther Fürth beginnt am 10.05.2026, 13:30.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Greuther Fürth heute live im Free-TV und Livestream?





Wir erhalten möglicherweise eine Provision, wenn du dich über einen unserer Links anmeldest.

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Greuther Fürth wird live auf Sky WOW übertragen. Nachfolgend findest du alle Optionen für TV-Übertragung und Livestream.

Wer sich auf Reisen befindet und aus dem Ausland auf gewohnte Streaming-Dienste zugreifen möchte, kann dies mithilfe eines VPN tun. Ein VPN ermöglicht es, den eigenen Standort virtuell zu ändern und so auf regionale Inhalte zuzugreifen – vorausgesetzt, man verfügt über ein aktives Abonnement des jeweiligen Anbieters.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Greuther Fürth

Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Hertha BSC kommt mit einer schwachen Serie in diese Partie. Aus den jüngsten fünf Ligaspielen holten die Berliner lediglich einen Sieg, ein Remis und kassierten drei Niederlagen. Zuletzt unterlagen sie Magdeburg mit 0:1, davor gab es ein 0:1 gegen Holstein Kiel. Der einzige Sieg gelang Anfang April auswärts bei Dynamo Dresden. Insgesamt erzielte Hertha in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwei Tore und kassierte vier.

Greuther Fürth weist eine ähnlich unbeständige Form auf: ein Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Das 3:2 gegen Darmstadt war der einzige Dreier, zuletzt trennten sie sich 1:1 von Nürnberg. Die Niederlage gegen Paderborn mit 0:2 markiert den schwächsten Auftritt dieser Phase. Fürth erzielte in diesen fünf Partien sieben Treffer, ließ aber sechs zu.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand im Dezember 2025 statt und endete in Fürth mit einem torreichen 3:3-Unentschieden in der 2. Bundesliga. Davor hatte Hertha im Mai 2025 ein Heimspiel gegen Fürth mit 1:0 gewonnen. Aus den letzten fünf Duellen führt Hertha mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Fürth, bei einem Remis.





Hertha BSC vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.