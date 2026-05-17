RTL oder nur live bei Sky? Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg heute live im TV und Live Stream sehen

In der Heinz von Heiden-Arena in Hannover empfängt Hannover 96 den 1. FC Nürnberg zum Zweitliga-Duell zweier norddeutscher und fränkischer Traditionsklubs.

Die Gastgeber belegen derzeit den dritten Tabellenplatz und kämpfen damit um einen direkten Aufstiegsplatz in die Bundesliga. Die Partie hat für Hannover also erhebliche Bedeutung im Saisonendspurt.

Hannover zeigte sich zuletzt unbeständig: Zwei Unentschieden in Folge nach einem Auswärtssieg in Karlsruhe deuten auf ein Team hin, das Punkte liegen lässt. Die Heimstärke muss nun her.

Nürnberg reist mit Rückenwind an. Der 3:0-Sieg gegen Schalke 04 zuletzt war eine klare Leistungsdemonstration, auch wenn die Franken in der laufenden Saison nicht immer konstant aufgetreten sind.

Beide Klubs verbindet eine lebhafte Rivalität in der 2. Bundesliga, die in den vergangenen Jahren regelmäßig enge und torreiche Begegnungen hervorgebracht hat.

Alle Informationen zur Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit gibt es hier.

Das Spiel zwischen Hannover 96 und 1. FC Nürnberg beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

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Das Spiel zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg wird live bei Sky übertragen. Die verfügbaren TV- und Live-Stream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit Hannover 96 gegen 1. FC Nürnberg

Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Hannover 96 kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: zwei Siege und drei Unentschieden, bei null Niederlagen. Zuletzt trennten sich die Niedersachsen von VfL Bochum mit 1:1. Beim 3:3 gegen Preußen Münster zeigte Hannover offensiv viel, ließ defensiv aber Lücken. In diesem Fünf-Spiele-Zeitraum erzielte das Team acht Tore und kassierte sieben.

Der 1. FC Nürnberg weist eine Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage auf. Das jüngste Spiel gewannen die Franken deutlich mit 3:0 gegen Schalke 04. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Greuther Fürth sowie einen 1:0-Sieg in Magdeburg. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 gegen Dynamo Dresden. Nürnberg traf in diesen fünf Partien sechsmal und kassierte vier Gegentore.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 21. Dezember 2025 in Nürnberg statt: Der Club gewann das Heimspiel in der 2. Bundesliga mit 2:1 gegen Hannover 96. Aus den fünf jüngsten Duellen führt Hannover mit drei Siegen zu einem Sieg für Nürnberg, bei einem Unentschieden. Die Niedersachsen zeigten sich dabei besonders heimstark: Beide Heimspiele in diesem Zeitraum gewannen sie, darunter ein 3:0 im Januar 2024.





Hannover 96 vs. 1. FC Nürnberg: Die Tabellen

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