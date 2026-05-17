RTL oder nur live bei Sky? Greuther Fürth vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Live Stream sehen

Im Sportpark Ronhof Thomas Sommer in Fürth empfängt Greuther Fürth den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf in einem Aufeinandertreffen der 2. Bundesliga, das für beide Mannschaften noch erhebliche Bedeutung hat.

Die Gastgeber stecken tief im Abstiegskampf. Zuletzt setzte es zwei Niederlagen in Folge – gegen Hertha Berlin und zuvor gegen den VfL Bochum – und die Lage im Tabellenkeller wird von Woche zu Woche enger.

Fortuna Düsseldorf reist mit gemischten Gefühlen nach Mittelfranken. Die Rheinländer haben in den vergangenen fünf Spielen dreimal verloren, zeigten zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Elversberg aber, dass sie Tore schießen können.

Die Tabellenkonstellation verleiht der Partie zusätzliche Brisanz: Beide Klubs befinden sich im unteren Tabellendrittel, und Punkte sind für den Klassenerhalt dringend nötig.

Das Duell zwischen Fürth und Düsseldorf hat in den vergangenen Jahren regelmäßig enge Partien hervorgebracht – ein Muster, das sich im Ronhof fortsetzen könnte.

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Das Spiel zwischen Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

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Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Greuther Fürth vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Greuther Fürth kommt mit einer durchwachsenen Bilanz in diese Partie: Aus den vergangenen fünf Zweitligaspielen holte das Team einen Sieg, zwei Unentschieden und kassierte zwei Niederlagen. Der letzte Dreier gelang beim 3:2 gegen Darmstadt, doch seitdem blieb Fürth ohne Sieg. Zuletzt unterlagen die Franken Hertha Berlin mit 1:2. In fünf Spielen erzielte Fürth fünf Tore und ließ sechs Gegentreffer zu.

Fortuna Düsseldorf weist eine ähnlich unbeständige Form auf: zwei Siege, aber auch drei Niederlagen in den jüngsten fünf Partien. Der 3:1-Erfolg gegen Elversberg am letzten Spieltag war ein wichtiges Signal, doch davor verloren die Düsseldorfer gegen Schalke 04 und Magdeburg. Insgesamt trafen die Rheinländer siebenmal und kassierten sechs Gegentore in diesem Zeitraum.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Dezember 2025 statt: Fortuna Düsseldorf gewann zu Hause mit 2:1 gegen Greuther Fürth. In den fünf zuletzt ausgetragenen Duellen in der 2. Bundesliga führt Düsseldorf mit drei Siegen gegenüber zwei Fürther Erfolgen. Die Partien waren durchweg eng – nur einmal trennten die Teams mehr als ein Tor.





Greuther Fürth vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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