RTL oder nur live bei Sky? FC Schalke 04 vs. Eintracht Braunschweig heute live im TV und Live Stream sehen

Schalke 04 empfängt Eintracht Braunschweig in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen. Die Gastgeber sind sicher Meister, während Braunschweig im Abstiegskampf steckt.

Eintracht Braunschweig reist mit gemischten Gefühlen an. Der Auswärtssieg zuletzt gegen Dynamo Dresden hat Selbstvertrauen gegeben, doch die Niederlage gegen Holstein Kiel davor zeigte die Anfälligkeit des Teams. Braunschweig braucht Punkte, um die Klasse zu halten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung gibt es im Folgenden.

Das Spiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Braunschweig beginnt am 17.05.2026 um 15:30.

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Das Spiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Braunschweig ist live bei Sky bzw. WOW zu sehen. Alle TV- und Livestream-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Anstoßzeit Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig

Schalke 04 vs. Eintracht Braunschweig: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Schalke 04 kommt in starker Verfassung in diese Partie. Vier Siege aus den vergangenen fünf Ligaspielen sprechen für sich – darunter ein 4:1 gegen Preußen Münster und ein 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt erzielte Schalke in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zehn Tore, kassierte aber auch sechs. Die einzige Niederlage kam zuletzt gegen den 1. FC Nürnberg, als Schalke mit 3:0 leer ausging.

Eintracht Braunschweig präsentiert sich wechselhafter. Zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen stehen in den letzten fünf Spielen zu Buche. Der jüngste 2:1-Erfolg gegen Dynamo Dresden folgte auf eine 0:2-Niederlage gegen Holstein Kiel. Braunschweig kassierte in diesem Zeitraum neun Gegentore – eine Zahl, die auf Anfälligkeiten in der Defensive hinweist.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im Dezember 2025 statt, als Eintracht Braunschweig das Hinspiel dieser Saison mit 2:1 für sich entschied. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Schalke die Serie: Die Knappen gewannen drei dieser Begegnungen, darunter ein deutliches 5:1 im August 2024 in Gelsenkirchen. Braunschweig holte zwei Siege, beide auf eigenem Platz. Schalke wird auf heimischem Boden die Bilanz geraderücken wollen.





Schalke 04 vs. Eintracht Braunschweig: Die Tabellen

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