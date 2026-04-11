Zum Auftakt des 29. Spieltags in der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Freitag, den 11. April, zu einem richtigen Topspiel: Der SV Darmstadt 98 empfängt Hannover 96. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. Hannover 96 heute live im Free TV und Live Stream?

Die Partie zwischen Darmstadt und Hannover wird von gleich mehreren Anbietern übertragen. Im Pay-TV zeigt Sky das Duell auf den Kanälen Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga HD. Christian Straßburger begleitet die Begegnung als Kommentator.

Auch im Livestream ist Sky zur Stelle: Der Zugriff erfolgt entweder über ein SkyGo-Abonnement oder den Streamingdienst WOW.

Zusätzlich können Fans die Begegnung im Free-TV bei NITRO verfolgen. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr. Parallel dazu stellt RTL+ einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.

Anstoßzeit Darmstadt 98 gegen Hannover 96

Darmstadt 98 vs. Hannover 96: Aufstellungen

Darmstadt vs Hannover 96 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer F. Kohfeldt Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer C. Titz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Darmstadt 98

Darmstadt kassierte am vergangenen Spieltag einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen: Gegen Arminia Bielefeld setzte es eine 1:2-Niederlage. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt damit zwei Punkte.





News über Hannover 96

Auch die Niedersachsen mischen weiterhin im Aufstiegsrennen mit und liegen punktgleich mit dem SV Darmstadt 98.

Form

Bilanz direkte Duelle

Darmstadt 98 vs. Hannover 96: Die Tabellen



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