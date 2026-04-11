Zum Auftakt des 29. Spieltags in der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Freitag, den 11. April, zu einem richtigen Topspiel: Der SV Darmstadt 98 empfängt Hannover 96. Anstoß der Partie ist um 20.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor.
GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SV Darmstadt 98 vs. Hannover 96 heute live im Free TV und Live Stream?
Die Partie zwischen Darmstadt und Hannover wird von gleich mehreren Anbietern übertragen. Im Pay-TV zeigt Sky das Duell auf den Kanälen Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga HD. Christian Straßburger begleitet die Begegnung als Kommentator.
Auch im Livestream ist Sky zur Stelle: Der Zugriff erfolgt entweder über ein SkyGo-Abonnement oder den Streamingdienst WOW.
Zusätzlich können Fans die Begegnung im Free-TV bei NITRO verfolgen. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 20.15 Uhr. Parallel dazu stellt RTL+ einen kostenpflichtigen Livestream zur Verfügung.
Anstoßzeit Darmstadt 98 gegen Hannover 96
Darmstadt 98 vs. Hannover 96: Aufstellungen
News über Darmstadt 98
Darmstadt kassierte am vergangenen Spieltag einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen: Gegen Arminia Bielefeld setzte es eine 1:2-Niederlage. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt damit zwei Punkte.
News über Hannover 96
Auch die Niedersachsen mischen weiterhin im Aufstiegsrennen mit und liegen punktgleich mit dem SV Darmstadt 98.
Form
Bilanz direkte Duelle
Darmstadt 98 vs. Hannover 96: Die Tabellen
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