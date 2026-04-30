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RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SC Freiburg bei Sporting Braga heute im Live Stream und live im TV?

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Braga - SC Freiburg
Braga
SC Freiburg

Im Halbfinal-Hinspiel der Europa League trifft der SC Freiburg heute Abend auf Braga. Doch wo könnt Ihr die Partie im TV oder Livestream verfolgen? GOAL liefert euch die Antwort.

Am heutigen Donnerstag, 30. April, bestreitet der SC Freiburg das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Braga. Anpfiff im Estadio Municipal de Braga ist um 21 Uhr. 

RTL+Hier live sehen

GOALzeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SC Freiburg bei Sporting Braga heute im Live Stream und live im TV?

RTL zeigt das Duell im Free-TV, während RTL+ den Stream für Abonnenten bereitstellt. 

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr. Durch den Abend führt Euch dieses Team:

  • Moderation: Laura Papendick
  • Experte: Lothar Matthäus
  • Kommentator: Marco Hagemann mit Felix Kroos

Ab 22:45 Uhr übernimmt der Schwesterkanal NITRO und zeigt zudem die Highlights des Parallelspiels sowie die Höhepunkte in der Conference League. 

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Thema der Woche: Was läuft bei Braga?

Ein Triumph in der Europa League wäre für Braga von großer Bedeutung: In der Liga ist Rang drei, der zur erneuten Teilnahme am Wettbewerb berechtigen würde, außer Reichweite. Stattdessen müsste der aktuelle Vierte in die Conference League. 

Gewinnt Braga gegen Freiburg und holt sich anschließend den Titel, startet der Verein nächste Saison in der Champions League. Im Finale würde entweder Nottingham Forest oder Aston Villa warten.

Themen der Woche: Was läuft beim SC Freiburg? 

Der SC Freiburg verlor im DFB-Pokal-Halbfinale 1:2 nach Verlängerung gegen den VfB Stuttgart und musste damit seine erste Titelchance begraben. 

In der Bundesliga verlor der Sport-Club gegen Borussia Dortmund und rutschte nach der 0:4-Niederlage zunächst auf Rang acht ab, der nicht für Europa reicht.

Braga vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

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Europa League - Playoffs
Estadio Municipal de Braga

Braga vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Braga vs SC Freiburg Voraussichtliche Aufstellungen

BragaHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSCF
1
L. Hornicek
14
G. Lagerbielke
5
L. Lelo
6
Carvalho
21
R. Horta
29
J. Gorby
10
R. Zalazar
2
V. Gomez
27
F. Grillitsch
77
G. Martinez
18
P. Victor
1
N. Atubolu
3
P. Lienhart
28
M. Ginter
29
P. Treu
30
Christian Günter
8
M. Eggestein
19
J. Beste
32
V. Grifo
14
Y. Suzuki
44
J. Manzambi
31
I. Matanovic

4-2-3-1

SCFAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Vicens

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Braga vs. SC Freiburg: Form

BRA
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Braga vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

Braga vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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