Am heutigen Donnerstag, 30. April, bestreitet der SC Freiburg das Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Braga. Anpfiff im Estadio Municipal de Braga ist um 21 Uhr.

GOALzeigt euch hier, wie ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgt.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt SC Freiburg bei Sporting Braga heute im Live Stream und live im TV?

RTL zeigt das Duell im Free-TV, während RTL+ den Stream für Abonnenten bereitstellt.

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr. Durch den Abend führt Euch dieses Team:

Moderation: Laura Papendick

Laura Papendick Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Marco Hagemann mit Felix Kroos

Ab 22:45 Uhr übernimmt der Schwesterkanal NITRO und zeigt zudem die Highlights des Parallelspiels sowie die Höhepunkte in der Conference League.

Thema der Woche: Was läuft bei Braga?

Ein Triumph in der Europa League wäre für Braga von großer Bedeutung: In der Liga ist Rang drei, der zur erneuten Teilnahme am Wettbewerb berechtigen würde, außer Reichweite. Stattdessen müsste der aktuelle Vierte in die Conference League.

Gewinnt Braga gegen Freiburg und holt sich anschließend den Titel, startet der Verein nächste Saison in der Champions League. Im Finale würde entweder Nottingham Forest oder Aston Villa warten.

Themen der Woche: Was läuft beim SC Freiburg?

Der SC Freiburg verlor im DFB-Pokal-Halbfinale 1:2 nach Verlängerung gegen den VfB Stuttgart und musste damit seine erste Titelchance begraben.

In der Bundesliga verlor der Sport-Club gegen Borussia Dortmund und rutschte nach der 0:4-Niederlage zunächst auf Rang acht ab, der nicht für Europa reicht.

Braga vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

Europa League - Playoffs Estadio Municipal de Braga

Braga vs. SC Freiburg: Aufstellungen

Braga vs. SC Freiburg: Form

Braga vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

Braga vs. SC Freiburg: Die Tabellen

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