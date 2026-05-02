In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt Schalke 04 Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga – und die Ausgangslage könnte kaum dramatischer sein.

Die Königsblauen stehen an der Tabellenspitze und können mit einem Sieg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen. Nach vier Siegen in Folge geht Schalke mit breiter Brust in diesen Spieltag.

Für Fortuna Düsseldorf geht es dagegen um die nackte Existenz in der zweiten Liga. Der Klub aus dem Rheinland steckt tief im Abstiegskampf und hat zuletzt vier der vergangenen fünf Partien verloren.

Die sportliche Not bei Düsseldorf wird durch strukturelle Sorgen verstärkt. Berichten zufolge sind bei einem Abstieg in die 3. Liga nur sieben Profis vertraglich an den Verein gebunden – 28 weitere könnten den Klub ablösefrei verlassen.

Schalke hingegen muss trotz der positiven Stimmung mit einem mulmigen Gefühl in den Spieltag gehen. Der Verein fürchtet laut Berichten, dass Fans bei einem möglichen Aufstiegsjubel den Platz stürmen könnten – ein Szenario, das die Partie überschatten würde.

Wo das Spiel übertragen wird, welche Sender live dabei sind und wann der Anstoß erfolgt – alle Infos gibt es hier im Überblick.

Das Spiel zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf beginnt am 02.05.2026 um 20:30 Uhr.

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RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt FC Schalke (S04) vs. Fortuna Düsseldorf heute live im Free TV und Live Stream?





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Die Partie zwischen Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf wird live im deutschen Fernsehen und per Live-Stream übertragen. Die verfügbaren TV-Sender und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Sky WOW bietet das Spiel als Live-Stream an – ideal für alle, die kein klassisches TV-Abonnement nutzen. Sky zeigt das Spiel im Pay-TV, NITRO überträgt die Partie im Free-TV. Zudem könnt Ihr - wenn Ihr das entsprechende Abo habt - Schalke gegen Düsseldorf bei RTL+ im Live-Stream verfolgen.

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Anstoßzeit Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf

Schalke 04 vs Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Zu Schalke 04 liegen aktuell keine bestätigten Informationen zu Verletzungen, Sperren oder einer voraussichtlichen Aufstellung vor. Weitere Details werden näher am Spieltag ergänzt.

Auch für Fortuna Düsseldorf sind derzeit keine gesicherten Angaben zu Ausfällen oder der geplanten Startelf verfügbar. Aktuelle Informationen werden vor dem Anstoß nachgereicht.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Schalke 04 präsentiert sich in starker Verfassung und hat vier der vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen. Das jüngste Spiel endete mit einem 2-3-Auswärtssieg bei Paderborn am 26. April. Zuvor bezwangen die Königsblauen Preußen Münster deutlich mit 4-1 und sicherten sich einen 1-2-Erfolg bei Elversberg. Einzig ein 1-1-Unentschieden gegen Darmstadt trübt die ansonsten makellose Bilanz der letzten Wochen. In den fünf Partien erzielte Schalke insgesamt zehn Tore und kassierte nur sieben.

Fortuna Düsseldorf hat dagegen vier der letzten fünf Spiele verloren. Der bislang letzte Sieg gelang am 24. April mit einem 3-1 gegen Dynamo Dresden. Davor setzte es drei Niederlagen in Serie, darunter ein 0-2 gegen Magdeburg und ein 0-3 gegen Kaiserslautern. Das 2-5 gegen Hertha BSC Berlin aus dem März verdeutlicht die defensive Anfälligkeit der Düsseldorfer. In fünf Partien kassierte Fortuna zwölf Gegentore und traf selbst neunmal.





Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 5. Dezember 2025 in Düsseldorf statt – Schalke gewann mit 0-2. Über die fünf jüngsten Duelle in der 2. Bundesliga kommt Schalke auf zwei Siege, Düsseldorf ebenfalls auf zwei, während eine Partie unentschieden endete. Besonders ins Auge sticht das 5-3 für Düsseldorf vom 25. November 2023, das die Torgefährlichkeit beider Teams in dieser Paarung unterstreicht.





Schalke 04 vs Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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